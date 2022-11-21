Рафинированное или нерафинированное: какое масло полезнее и почему?

В чем отличие?

Самое главное отличие между этими продуктами – способ обработки и очистки масла.

Нерафинированное проходит только первичную механическую фильтрацию. Это метод холодного отжима, позволяющий сохранить запах и цвет.

Холодный отжим наиболее щадящий, так как он не предусматривает дополнительного подогрева масла. Соответственно, это не отражается негативно на качестве продукта. Такое масло более насыщенное и жирное, поэтому более полезно, поскольку содержит в себе максимальное количество витаминов и жирных кислот.

Поскольку нерафинированное масло подвергается меньшей обработке, соответственно более полезно. Регулярное его употребление нормализует обменные процессы и укрепляет иммунитет.

Рафинированное масло проходит несколько этапов очистки. При рафинации из него удаляются вещества, которые могут выпадать в осадок и давать мутный вид. А также вещества, придающие специфический аромат. Именно поэтому рафинированное масло светлее и без запаха. Дополнительные этапы очистки уменьшают количество полезных веществ, но не критично.

Когда какое масло лучше использовать?

В кулинарии нерафинированным маслом заправляют салаты и готовят соусы (без нагревания). Но на нем не советуют жарить и тушить. Оно имеет довольно специфический аромат, который не каждому нравится. Соответственно оно способно изменять вкус блюда.

Еще одной веской причиной, почему его не стоит использовать для жарки является то, что при нагревании с высокой температурой могут образовываться опасные химические соединения – канцерогены.

Рафинированное масло подходит для жарки и приготовления диетической или постной пищи. При нагревании его вкус не меняется, но при повторном там появляются опасные для здоровья вещества. Поэтому не стоит жарить в одном и том же масле дважды или больше раз.