Названы три продукта, которые известные долгожители ели каждый день

Жить долго и не болеть - это мечта каждого человека. Для этого нужно меньше нервничать, больше двигаться и правильно питаться.

Какие же продукты помогут вам жить долго и счастливо, читайте в материале Styler.

Что едят долгожители

Ученые исследовали шесть человек, которые дожили до 100 лет. Они обнаружили, что такие вещи, как питание, движение, уровень стресса и социально-экономический статус, играют роль в том, как долго живут эти рекордсмены.

Самым старым человеком в этом списке и в зарегистрированной истории была уроженка Франции Жанна Луиза Кальман, которая дожила до 122 лет. Кальман была настоящей загадкой, когда она была жива, и осталась такой даже после ее смерти в 1997 году.

Согласно теории, выдвинутой исследователями, Кальман могла на самом деле умереть в гораздо более раннем возрасте. Но прежде, чем она умерла, ее спросили о секретах долголетия.

И она сказала, что это связано с тремя продуктами.

Шоколад

Как оказалось, Кальман всегда после еды баловала себя кусочком шоколада. Так она делала до 116 лет.

Исследование, опубликованное в журнале Antioxidants & Redox Signaling Journal, показало, что шоколад не только полезен для сердца, но и может помочь в борьбе с раком и инфекционными заболеваниями благодаря своим иммуномодулирующим свойствам, которые стимулируют иммунную систему.

Оно также показало метаболические и психологические преимущества этой сладости.

Кроме того, было обнаружено, что темный шоколад содержит мощные антиоксиданты, которые могут способствовать улучшению общего состояния здоровья при умеренном употреблении.

Эти антиоксиданты могут помочь уменьшить воспаление, отрегулировать кровяное давление и улучшить работу мозга благодаря содержащимся в них флавоноидам.

Важно! Это касается только черного шоколада, а не молочного и белого.

Оливковое масло

По данным Американской кардиологической ассоциации, оливковое масло содержит мононенасыщенные жиры, которые обеспечивают вас витамином-антиоксидантом Е. Этот витамин также может помочь вашей крови, снизив уровень плохого холестерина, и это может привести к снижению риска сердечных заболеваний.

Кроме того, он также может помочь сохранить клетки вашего тела благодаря своим питательным веществам.

Было обнаружено, что оливковое масло первого холодного отжима помогает контролировать вес, снижает кровяное давление, уменьшает воспаление и помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. То есть все факторы, которые помогают жить дольше.

Вино

Употребление вина является частью так называемой средиземноморской диеты - образа жизни, еде и питье, основанном на традиционных кухнях стран, граничащих со Средиземным морем.

Наряду с растительной пищей, полезными жирами и оливковым маслом (один из продуктов в рационе Кальман) красное вино является частью этого набора.

По данным клиники Майо, средиземноморская диета была открыта в 50-х годах, когда ученые выяснили, что сердечные заболевания не так распространены в средиземноморских странах, как, например, в США.

С этого момента исследования снова и снова доказывали, что именно эта диета помогает предотвратить сердечные заболевания и другие серьезные заболевания, такие как рак, диабет, ожирение и снижение когнитивных функций.

Когда речь идет о красном вине, этот напиток связывают с долголетием, если употреблять его в умеренных количествах. Согласно журналу Antioxidants (Basel), употребление бокала этого напитка помогает "увеличить экспрессию ключевых генов долголетия и улучшить метаболическое здоровье человека".

Журнал эпидемиологии и общественного здравоохранения также предполагает, что, хотя необходимо провести дополнительные исследования, потребление легкого вина связано с увеличением продолжительности жизни на пять лет.

Между тем, небольшое количество алкоголя может помочь снизить риск сердечно-сосудистой и общей смертности в долгосрочной перспективе, а также увеличить продолжительность жизни.