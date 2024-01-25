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Радио в смартфоне. Лучшие приложения для меломанов

Четверг 25 января 2024 10:00
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Радио в смартфоне. Лучшие приложения для меломанов Радио в смартфоне - удобная "функция" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Слушать радио в смартфоне на Android или iOS можно с помощью специальных приложений.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало разные предложения в сети и рассказывает о ряде лучших программ для прослушивания радио и музыки.

RadioPlayer

В этом приложении собраны все лучшие радиостанции Украины.

Оно простое в использовании, имеет удобный интерфейс и позволяет слушать популярную музыку разных жанров и любимые программы, где бы вы ни были.

Радио в смартфоне. Лучшие приложения для меломанов

Приложение RadioPlayer (скриншот: play.google.com)

Radio Garden

Это приложение позволяет слушать тысячи прямых эфиров радиостанций со всего мира.

Каждая зеленая точка на карте приложения является городом или городком, радиостанции которых можно прослушать. Благодаря этому можно выбрать и сохранить для дальнейшего прослушивания любимые радиостанции из Нью-Йорка, Парижа или любой другой локации.

Радио в смартфоне. Лучшие приложения для меломанов

Приложение Radio Garden (скриншот: play.google.com)

"Радіо Україна - myTuner Онлайн"

Программа позволяет слушать прямые трансляции радиостанций по всему миру (AM, FM, цифровое и онлайн-радио).

В приложении доступно не менее 150 украинских радиостанций и более 50 000 радиостанций мира. Оно предоставляет возможность подписываться на любимые радио-шоу и более миллиона различных подкастов.

Радио в смартфоне. Лучшие приложения для меломанов

Приложение "Радіо Україна - myTuner Онлайн" (скриншот: play.google.com)

"радіо FM"

Приложение предоставляет доступ к более чем 50 000 радиостанций из 236 стран и территорий.

Оно позволяет слушать более 160 различных жанров музыки, новости, шоу, концерты, спортивные обзоры и даже имеет таймер сна (функцию автоматического отключения).

Радио в смартфоне. Лучшие приложения для меломанов

Приложение "радіо FM" (скриншот: play.google.com)

"Радіо Україна FM - Replaio"

Это приложение позволяет слушать FM-радио и интернет-радио в прямом эфире.

С помощью приложения можно просматривать также веб-сайты выбранных радиостанций, чтобы получить о них больше информации.

Радио в смартфоне. Лучшие приложения для меломанов

Приложение "Радіо Україна FM - Replaio" (скриншот: play.google.com)

TuneIn Radio: Music & Sports

Приложение позволяет слушать более 100 000 AM/FM-станций из разных уголков мира.

Кроме того, оно предлагает подписываться на специализированные подкасты и следить за спортивными соревнованиями или ток-шоу онлайн. Не забыть о любимой команде помогут уведомления и персонализация содержимого программы.

Радио в смартфоне. Лучшие приложения для меломанов

Приложение TuneIn Radio: Music & Sports (скриншот: play.google.com)

Напомним, ранее мы рассказывали, какие приложения для смартфонов и ПК помогут сделать оригинальные мемы в считанные минуты.

Читайте также о приложениях, которые снимут напряжение и позволят расслабиться после работы.

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