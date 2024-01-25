Радіо у смартфоні. Кращі додатки для меломанів

Слухати радіо у смартфоні на Android чи iOS можна за допомогою спеціальних застосунків.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило різні пропозиції у мережі та розповідає про низку кращих додатків для прослуховування радіо та музики.

RadioPlayer

У цьому додатку зібрані всі найкращі радіостанції України.

Він простий у використанні, має зручний інтерфейс та дозволяє слухати популярну музику різних жанрів та улюблені програми, де б ви не були.

Додаток RadioPlayer (скріншот: play.google.com)

Radio Garden

Цей додаток дозволяє слухати тисячі прямих ефірів радіостанцій з усього світу.

Кожна зелена крапка на мапі застосунку є містом чи містечком, радіостанції з яких можна прослухати. Завдяки цьому можна обрати та зберегти для подальшого прослуховування улюблені радіостанції з Нью-Йорку, Парижа, чи практично будь-якої іншої локації.

Додаток Radio Garden (скріншот: play.google.com)

"Радіо Україна - myTuner Онлайн"

Програма дозволяє слухати прямі трансляції радіостанцій з усього світу (AM, FM, цифрове та онлайн-радіо).

У додатку доступні щонайменше 150 українських радіостанцій і понад 50 000 радіостанцій світу. Він надає можливість також підписуватися на улюблені радіо-шоу та понад мільйон різних підкастів.

Додаток "Радіо Україна - myTuner Онлайн" (скріншот: play.google.com)

"радіо FM"

Додаток надає доступ до понад 50 000 радіостанцій з 236 країн та територій.

Він дозволяє слухати понад 160 різних жанрів музики, новини, шоу, концерти, спортивні огляди і навіть має таймер сну (функцію автоматичного вимкнення).

Додаток "радіо FM" (скріншот: play.google.com)

"Радіо Україна FM - Replaio"

Ця програма дозволяє слухати FM-радіо та інтернет-радіо в прямому ефірі.

За допомогою додатку можна також переглядати веб-сайти обраних радіостанцій, щоб отримати про них більше інформації.

Додаток "Радіо Україна FM - Replaio" (скріншот: play.google.com)

TuneIn Radio: Music & Sports

Застосунок дозволяє слухати понад 100 000 AM/FM-станцій з різних куточків світу.

Крім того, він пропонує підписуватися на спеціалізовані підкасти й стежити за спортивними змаганнями чи ток-шоу онлайн. Не забути про улюблену команду допоможуть сповіщення та персоналізація вмісту програми.

Додаток TuneIn Radio: Music & Sports (скріншот: play.google.com)