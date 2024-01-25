Радіо у смартфоні. Кращі додатки для меломанів
Слухати радіо у смартфоні на Android чи iOS можна за допомогою спеціальних застосунків.
РБК-Україна (проект Styler) дослідило різні пропозиції у мережі та розповідає про низку кращих додатків для прослуховування радіо та музики.
RadioPlayer
У цьому додатку зібрані всі найкращі радіостанції України.
Він простий у використанні, має зручний інтерфейс та дозволяє слухати популярну музику різних жанрів та улюблені програми, де б ви не були.
Додаток RadioPlayer (скріншот: play.google.com)
Radio Garden
Цей додаток дозволяє слухати тисячі прямих ефірів радіостанцій з усього світу.
Кожна зелена крапка на мапі застосунку є містом чи містечком, радіостанції з яких можна прослухати. Завдяки цьому можна обрати та зберегти для подальшого прослуховування улюблені радіостанції з Нью-Йорку, Парижа, чи практично будь-якої іншої локації.
Додаток Radio Garden (скріншот: play.google.com)
"Радіо Україна - myTuner Онлайн"
Програма дозволяє слухати прямі трансляції радіостанцій з усього світу (AM, FM, цифрове та онлайн-радіо).
У додатку доступні щонайменше 150 українських радіостанцій і понад 50 000 радіостанцій світу. Він надає можливість також підписуватися на улюблені радіо-шоу та понад мільйон різних підкастів.
Додаток "Радіо Україна - myTuner Онлайн" (скріншот: play.google.com)
"радіо FM"
Додаток надає доступ до понад 50 000 радіостанцій з 236 країн та територій.
Він дозволяє слухати понад 160 різних жанрів музики, новини, шоу, концерти, спортивні огляди і навіть має таймер сну (функцію автоматичного вимкнення).
Додаток "радіо FM" (скріншот: play.google.com)
"Радіо Україна FM - Replaio"
Ця програма дозволяє слухати FM-радіо та інтернет-радіо в прямому ефірі.
За допомогою додатку можна також переглядати веб-сайти обраних радіостанцій, щоб отримати про них більше інформації.
Додаток "Радіо Україна FM - Replaio" (скріншот: play.google.com)
TuneIn Radio: Music & Sports
Застосунок дозволяє слухати понад 100 000 AM/FM-станцій з різних куточків світу.
Крім того, він пропонує підписуватися на спеціалізовані підкасти й стежити за спортивними змаганнями чи ток-шоу онлайн. Не забути про улюблену команду допоможуть сповіщення та персоналізація вмісту програми.
Додаток TuneIn Radio: Music & Sports (скріншот: play.google.com)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які додатки для смартфонів і ПК допоможуть зробити оригінальні меми за лічені хвилини.
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