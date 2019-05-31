Скандал з серіалом "Чорнобиль" набирає обертів: творця запідозрили у плагіаті

Серіал "Чорнобиль" потрапив у скандал (Кадр з фільму, HBO)

Автор сценарію серіалу "Чорнобиль" відповів на звинувачення

В Україні розгорається скандал навколо гучного серіалу "Чорнобиль" каналу HBO. Український драматург Павло Ар'є повідомив, що творці серіалу використали монолог персонажа "Баби Приски" з його п'єси "На початку і в кінці століть". Про це Ар'є написав на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що відчуває себе обкраденим і йому довелося звернутися за юридичною допомогою, щоб відстояти свої авторські права.

Скріншот поста (facebook.com/pavlo.arie)

Вже до вечора стало відомо про скандал шоуранеру серіалу Крейгу Мазіну. На його сторінці в Twitter журналісти почали ставити питання про те, що він використовував монолог з твору українського драматурга і не вказав його авторства.

Однак Крейг Мазін спростував цю інформацію і повідомив, що на сцену його надихнув момент із книги білоруської письменниці Світлани Алексієвич "Чорнобильська молитва: хроніка майбутнього".

"Ні, я ніколи не читав творів і не бачив постановок Павла Ар'є, і про "Бабу Пріску" я не чув. На цю сцену мене надихнув момент, описаний в "Голосі Чорнобиля", в якому жінка продовжує доїти корову, а солдат – виливати молоко. Втім, її монолог – суто моє", - написав Мазін.

Скріншот поста (twitter.com/clmazin)

Журналісти видання "Телекритика" порівняли монологи з твору Ар'є і серіалу "Чорнобиль" і прийшли до висновку, що загальні риси в них є, але плагіатом це назвати складно. Образ баби Пріски - швидше архетип.

Серіал "Чорнобиль" (Кадр з фільму)

Після того як розгорівся скандал, Ар'є написав ще один пост, в якому зазначив, що не називав цю ситуацію плагіатом.

"Можливі порушення авторських прав помітили мої глядачі і передплатники, добре знайомі з конкретної п'єсою. Переглянувши, я прийшов до висновку, що дійсно є привід для додаткових з'ясувань, про що і написав у Facebook. Кажу ще раз, що я поки не знаю, як назвати побачене і почуте мною. Єдине що скажу — це справило на мене дуже сильне враження", - сказав Ар'є.

Скріншот поста (facebook.com/pavlo.arie)

Відео: YouTube (Chernobyl (2019) Official Trailer HBO)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що режисер серіалу "Чорнобиль" зробив відверте зізнання про Україну.

А також розповідали про те, що учений показав шокуючі фотографії тварин, які живуть у лісах Чорнобиля.