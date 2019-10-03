ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Одіозний нардеп прийшов у Раду з годинником за мільйон: з'явилося відео

STYLERЖиття    03.10.2019 - 11:25
Одіозний нардеп прийшов у Раду з годинником за мільйон: з'явилося відео
Нардеп з'явився в Раді в годиннику за мільйон (Колаж РБК-Україна)

Народний депутат Віктор Медведчук спокійно ходить в Верховну Раду у дорогому годиннику

Віктор Медведчук, одіозний народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя", з'явився у Верховній Раді з аксессуаром, який коштує близько одного мільйона гривень. Відео опублікували на YouTube-каналі TVgolosnaroda.

Журналісти зафіксували на руці Віктора Медведчука годинник Rolex, які коштують майже $ 34 тисячі (близько одного мільйона гривень).

Народний депутат прийшов у Верховну Раду в годиннику за один мільйон гривень (Відео:YouTube/TVgolosnaroda)

Користувачі соціальних мереж були обурені і написали безліч гнівних коментарів. Проте знайшлися і ті, хто став захищати народного депутата і пояснили, що Віктор Медведчук – давно вже багатий і може собі дозволити будь-які годинники.

Я так зрозумів, він надів найдешевші годинник для пристойності.

Не треба наговорювати на людину, годинник не за мільйон, а всього за $875 тисяч.

У Кривому Розі 3-х кімнатні квартири з ремонтом 4-5 тисяч.

Він давно багатий чоловік, повинен був з пісочним годинником прийти, щоб тебе не бентежити?

А з чим він повинен був прийти?

Одіозний нардеп прийшов у Раду з годинником за мільйон: з'явилося відеоОдіозний нардеп прийшов у Раду з годинником за мільйон: з'явилося відеоСкріншоти коментарів

  • А може це підробка.
  • Алиэкспресс.

Одіозний нардеп прийшов у Раду з годинником за мільйон: з'явилося відео

Скріншот коментарів

Варто відзначити, що народні депутати незважаючи на свої скромні офіційні зарплати, абсолютно спокійно демонструють у Верховній Раді та інші дорогі атрибути.

У середу. 2 жовтня, журналісти зафіксували у нардепа від "Слуги народи" новенький iPhone 11 Pro, який менше місяця тому тільки був офіційно презентований.

Росіяни у Верховній Раді: розгорається скандал У кожного свій протест: Шуфрич в новому амплуа розсмішив мережу (фото)
Новини України нардепВерховна Рада
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся