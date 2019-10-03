Ви берете надувну ляльку: Тищенко зганьбився через формулу Штайнмайера (відео)

Тищенко епічно осоромився (Колаж РБК-Україна)

Микола Тищенко епічно відповів на питання про формулу Штайнамайера і розведення сил

Микола Тищенко, народний депутат України, який раніше прославився хамською поведінкою з журналістами, знову потрапив в халепу при спробі пояснити, що таке формула Штайнмайера. Відео було опубліковано на сторінці "Громадське" у Twitter.

Миколі Тищенко поставили питання про формулу Штайнмайера, а також запитали, що він думає з приводу розведення сил на Донбасі. У відповідь народний депутат почав плутано пояснювати, що винна попередня влада і порівняв Україну з насосом.

"Я порівнюю сьогодні Україну, нашу рідну, нашу Україну, яку нам збудували наші попередники, з насосом. Де куди не візьмеш, що не береш – все щось не працює", - заявив депутат і додав ще одне порівняння з розведенням сил на Донбасі – з надувною лялькою.

"Так, це розведення. Головне, що потрібно зрозуміти, тільки під наглядом ОБСЄ і тільки за законами України. Все, крапка. Ви берете, наприклад, іграшку, ляльку берете, от берете ляльку. Наприклад, надувну ляльку ви берете. Ви знаєте, як з нею впоратися? Ні. Ось ляльку ви берете. І ось, щоб знати, як...Або не знаю, машину. Чи купуєте машину. Ви знаєте, як з нею? Ось, щоб впоратися з цим завданням, вам потрібна інструкція", - так Микола Тищенко пояснив журналістам формулу Штайнмайера.