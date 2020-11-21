У Запоріжжі дітям на шию в'яжуть часникові обереги для захисту від ГРВІ

Дитячий садок (фото: mon.gov.ua)

Вимога про часник у кулоні викликала неоднозначну реакцію в мережі

В Запоріжжі поскаржилися на дивну вимогу вихователів дитячого садка про обов'язкове носіння малюками часникових кулонів. Пояснюються такі умови для відвідування тим, що засіб допоможе захистити від ГРВІ.

Про місцеву антимікробну ароматерапію розповіли в пабліку zptoday.

Зазначається, що вихователі "у примусовому порядку" пропонують зробити діткам намисто з яєць від Кіндер-сюрпризу, і покласти всередину часник.

"Такі "намиста" мають бути у кожної дитини до понеділка", - йдеться в публікації.

Також в мережі виклали скрін з батьківського чату з умовою про носіння малюками часникового оберега, та інструкцією його виготовлення.

У Запоріжжі дітей змушують ходити в садок з часником у кулоні проти ГРВІ (фото: instagram.com/zptoday)

"Можливо в садку навала вампірів?" - іронізують автори публікації.

Користувачі мережі відреагували на подібну вимогу неоднозначно, виник серйозний дискурс. Так, деякі назвали подібний спосіб захистити дитини від грипу дурістю та середньовіччям. Інші згадали, що і самі носили такі обереги в дитинстві. А треті копнули далі та зауважили, що де-факто часникові намиста дозволять малюкам дотримуватися соціальної дистанції.

Мені здається що дієвіше буде принести жертву богам

А шапочку з фольги від випромінювання 5G треба? А то знову, як завжди, скажуть в останній момент і роби вночі...

Дивно що на осикові коли не просять скидатися

У мене в саду теж такі були

Це не нововведення, теж дітям в сад робили, це добре забуте типу нове

Дурдом...

Ору, не можу. Може звернутися до директора? Це не нормально. Хто вона така, щоб вимагати. Рекомендацій МОЗ наче такої не було

А намиста із зубів ворогів їм не зробити, що за середньовіччя? Це ж маячня!

Я б, у такому дебільному випадку, залишила дитину вдома.

О Боже, як смішно... Пам'ятаю, були часи, коли була маленькою, не було можливості купити ліки, батьки вичунювали нас, як могли, і часник на шию вішали, і цибулю з медом від кашлю давали, і алое в ніс капали... Може людина хотіла хоч крапельку, на пів відсотка, але допомогти...так роздули...

Якоюсь мірою це захист від зайвих контактів. Від аромату всі обходять стороною

Це безглуздо і небезпечно

Ну, років 20 тому було точно так само...

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Одесі працівники садочка крали їжу у дітей.

Також ми писали про те, що у дитсадку під Житомиром няня систематично б'є дітей, і в мережі з'явилося відео.