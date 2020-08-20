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У Раді хочуть боротися з боржниками за комуналку по-новому: як працюватиме механізм

Четвер 20 серпня 2020 22:59
У Раді хочуть боротися з боржниками за комуналку по-новому: як працюватиме механізм
Комунальні послуги в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Законопроект про нові санкції за борги по комуналці нардепи розглянуть восени

В Україні розробили законопроект, який дозволить боротися з боржниками за комунальні послуги по-новому. Документ передбачає можливість стягувати у неплатників чверть зарплати на виплату заборгованості, або ж зовсім заарештовувати майно.

Зараз документ зареєстрований у Верховній Раді, і розглядати його депутати будуть вже з вересня. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У профільному міністерстві заявляють, що подібна законодавча ініціатива зараз дуже потрібна, адже вже виникла чимала заборгованість. Так, українці заборгували за комуналку вже понад 29 мільярдів гривень, причому в суму не увійшла несплата за електрику і газ.

За словами заступника міністра розвитку громад і територій України Наталії Хоцянівської, через величезні борги громадян у відомстві вже не сподіваються, що вдасться вчасно відремонтувати теплові мережі або мережі водопостачання, вжити заходів щодо запровадження більш енергозберігаючого обладнання.

Зараз виконавча служба може претендувати на майно "злісних" боржників за комуналку. Водночас пояснює автор документа народний депутат Михайло Лаба, законопроект дасть можливість врегулювати цю ситуацію.

"Реструктуризація на сьогодні не є основною, тобто основою тих договорів. Якщо буде ухвалено цей законопроєкт, то вона буде обов'язковою як елемент захисту громадян перед різними (структурами) які надають послуги", - пояснює політик.

Правозахисник Богдан Кушнір розповів, як буде працювати механізм, якщо за законопроект проголосують і документ стане нормою.

"Передбачено, що не більше ніж всі платежі. Тобто, це твоя комуналка в цьому місяці, плюс боргові зобов'язання з реструктуризацією максимум на 60 місяців, не перевищуватимуть 25%. Тобто 1/4 твого заробітку, якщо ти працездатна особа, або 20% від твого пенсійного забезпечення", - говорить він.

У випадку, якщо людина не змогла укластися в 60 місяців, договір про реструктуризацію боргу автоматично продовжиться. Це якщо ви сумлінно віддаєте несплати. В іншому випадку - готуйтеся зустрічати виконавчу службу з можливим арештом майна.

Відео: У Раді придумали, як боротися з боржниками за комуналку

Раніше ми писали про те, що українці навмисно не платять за комуналку, і розповідали, у кого відберуть квартиру і півзарплати.

Нагадаємо, що українцям піднімуть ціни на комуналку з початком опалювального сезону.

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