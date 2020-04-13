Рада підвищила штрафи за підпал сухостою у 18 разів

Верховна Рада підвищила штрафи за підпал сухої трави у 18 разів. Був прийнятий законопроект №2339 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України з метою збереження навколишнього середовища".

Проект закону істотно збільшує розміри штрафів за забруднення повітря, знищення або пошкодження рослинності, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності.

Згідно з законом, штраф за забруднення повітря становить від 30 600 гривень до 61 200 гривень або обмеженням волі на строк до трьох років.

Знищення або пошкодження лісових масивів і зелених насаджень караються штрафом від 91 800 гривень до 153 тисяч гривень.

За порушення вимог пожежної безпеки в лісах можна отримати штраф для громадян від 1 500 до 4 590 гривень і для посадових осіб - від 4 590 до 15 300 гривень. Якщо це ж призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, - штраф від 4 500 до 15 300 гривень для громадян та від 10 710 до 18 360 гривень для посадових осіб.

Випалювання стерні, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю - карається штрафом від 3 060 до 6 120 гривень для громадян та 15 300 до 21 420 гривень для посадових осіб.

Якщо ті ж дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, тоді штраф від 6 120 до 12 240 гривень.

Нагадаємо, що пожежа в Чорнобильській зоні триває вже більше десяти днів. У його гасінні задіяли понад 390 осіб і 90 одиниць техніки. Скоро пожежа досягне сховищ радіоактивних відходів.

За словами члена громадської ради при Держагентстві України з питань управління зоною відчуження Ярослава Ємельяненко, пожежі в Чорнобилі могли початися через сталкерів.