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Пожежа в Чорнобилі скоро досягне сховищ радіоактивних відходів: усі подробиці

STYLERЖиття    13.04.2020 - 17:20
Пожежа в Чорнобилі скоро досягне сховищ радіоактивних відходів: усі подробиці
Пожежа в Чорнобильській зоні (колаж: РБК-Україна)

Пожежа в Чорнобильській зоні не вщухає, і підбирається до радіоактивних відходів

Пожежа в Чорнобильській зоні триває вже більше десяти днів. У гасінні пожежі задіяли понад 390 осіб і 90 одиниць техніки. Крім того, для ліквідації загоряння підняли в повітря авіацію. При цьому пожежа поступово підбирається до сховищ радіоактивних відходів.

Зараз вогонь дістався до Прип'яті і знаходиться в двох кілометрах від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний", де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони, і від самої ЧАЕС.

Опубліковано Ярославом Ємельяненко Понеділок, 13 квітня 2020 р.

Пожежа в Чорнобильській зоні (відео: facebook.com/yaroslav.chernobyltour)

"Але зайдіть на сторінки Кабміну, ДСНС і профільних держустанов - у них все під контролем і все нормально. Горить там, горить сям, але це OK. І те, що ця серія підпалів, по всім юридичним ознаками, є терористичним актом, який зараз вийде за межі країни і стане міжнародним - це нормально, не звертайте уваги, ситуація штатна. На місце не допускають волонтерів і журналістів", - написав член громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко на своїй сторінці в Facebook.

Пожежа в Чорнобилі скоро досягне сховищ радіоактивних відходів: усі подробиціПожежа в Чорнобилі скоро досягне сховищ радіоактивних відходів: усі подробиці

Пожежа в Чорнобильській зоні (фото: facebook.com/yaroslav.chernobyltour)

Він також зазначив, що у нього два варіанти: або до Кабміну не доводять реальну ситуацію, або він вибрав політику замовчування радянської влади, як в 1986 році.

Нагадаємо, що за даними ДСНС, радіаційний фон по столиці і області залишається в межах норми.

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