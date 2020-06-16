Замість роботи засмагає на сонці: у мережі з'явилися фото Зайцевої за ґратами

Олена Зайцева (фото: Уніан)

Олену Зайцеву сфотографували під час засмаги за ґратами

Олена Зайцева відбуває покарання через смертельну аварію в Харкові в 2017 році, в якій загинуло 6 осіб. Її засудили до 10 років позбавлення волі, і вона знаходиться в Покровському виправному центрі № 79 Дніпропетровської області. Але схоже, що їй там зовсім непогано живеться.

Дівчину сфотографували, коли вона приймала сонячні ванни. Фото опублікувала Олександра Загранична на своїй сторінці у Facebook.

Зайцева перебуваючи в ув'язненні засмагає на сонці (фото: facebook.com/ Олександра Закордонна)

Вона також зазначила, що разом з Зайцевої засмагає ще одна "мажорка". За її словами, так відбувають покарання ті, у кого є гроші. У кого грошей немає – займаються шиттям.

Зайцева перебуваючи в ув'язненні засмагає на сонці (фото: facebook.com/ Олександра Закордонна)

Достовірність цих фото OBOZREVATEL підтвердила начальник Покровського виправного центру №79 Інна Мицюк.

Вона розповіла, що дані знімки дійсно зроблені в Покровському виправному центрі № 79, і пояснила, чому таке сталося.

За її словами, фото зробили інші ув'язнені, але ніяких поблажок для Зайцевої немає. Вона знаходиться в секторі, де жінки засуджені за злочини з необережності і засуджені до позбавлення волі. При цьому вони ізольовані від інших засуджених. Всього в секторі, разом з Зайцевою, знаходиться 6 осіб. Ці ув'язнені не мають право вільно пересуватися по установі.

Мицюк також розповіла, що за законом засуджені до обмеження волі повинні працювати. Таким чином вони забезпечують своє утримання. А ось ті, хто відбувають покарання позбавлення волі, можуть не працювати. При цьому 5 жінок захотіли працювати, серед них і Зайцева.

Нагадаємо, Верховний Суд поставив крапку у справі Зайцевої та Дронова.

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Автор: Styler