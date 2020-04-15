ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як працюють стоматологи в умовах карантину: МОЗ дало відповідь

STYLERЖиття    15.04.2020 - 17:26
Як працюють стоматологи в умовах карантину: МОЗ дало відповідь
Стоматологи в Україні (фото: freepik)

Під час карантину в Україні стоматологи надають лише невідкладну допомогу

Карантин в Україні через коронавірус продовжено до 24 квітня. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що надання планової стоматологічної допомоги під час карантину піддає ризику пацієнтів та лікарів.

При відвідуванні стоматолога між пацієнтом і лікарем відбувається близький контакт, який може призвести до зараження пацієнта або медпрацівника коронавірусною інфекцією.

Під час карантину клініки повинні тимчасово припинити планові прийоми пацієнтів. Виключення відносяться тільки до невідкладних випадків.

"Однак 9 квітня на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської області було прийнято неправомірне рішення про скасування заборони на надання планової стоматологічної допомоги під час епідемії", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до керівника ліквідаційних робіт у Львівській області і заявив, що це є грубим порушенням карантину.

За його словами, встановлені рекомендації та правила карантину, повинні виконуватися всіма без винятку медичними закладами і лікарями, поки зберігається небезпека поширення COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні можуть перекрити кордони між областями через поширення коронавіруса.

У Дніпрі обмежили роботу громадського транспорту на Великдень Суд не став розглядати справу плавця з Гідропарку
Новини України стоматологиякарантин
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся