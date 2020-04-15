Як працюють стоматологи в умовах карантину: МОЗ дало відповідь

Стоматологи в Україні (фото: freepik)

Під час карантину в Україні стоматологи надають лише невідкладну допомогу

Карантин в Україні через коронавірус продовжено до 24 квітня. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що надання планової стоматологічної допомоги під час карантину піддає ризику пацієнтів та лікарів.

При відвідуванні стоматолога між пацієнтом і лікарем відбувається близький контакт, який може призвести до зараження пацієнта або медпрацівника коронавірусною інфекцією.

Під час карантину клініки повинні тимчасово припинити планові прийоми пацієнтів. Виключення відносяться тільки до невідкладних випадків.

"Однак 9 квітня на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської області було прийнято неправомірне рішення про скасування заборони на надання планової стоматологічної допомоги під час епідемії", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до керівника ліквідаційних робіт у Львівській області і заявив, що це є грубим порушенням карантину.

За його словами, встановлені рекомендації та правила карантину, повинні виконуватися всіма без винятку медичними закладами і лікарями, поки зберігається небезпека поширення COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні можуть перекрити кордони між областями через поширення коронавіруса.