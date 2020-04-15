Как работают стоматологи в условиях карантина: Минздрав дал ответ

Стоматологи в Украине (фото: freepik)

Во время карантина в Украине стоматологи предоставляют только неотложную помощь

Карантин в Украине из-за коронавируса продлен до 24 апреля. В Министерстве здравоохранения рассказали, что предоставление плановой стоматологической помощи во время карантина подвергает риску пациентов и врачей.

При посещении стоматолога между пациентом и врачом происходит близкий контакт, который может привести к заражению пациента или медработника коронавирусной инфекцией.

Во время карантина клиники должны временно прекратить плановые приемы пациентов. Исключения относятся только к неотложным случаям.

"Однако 9 апреля на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской области было принято неправомерное решение об отмене запрета на предоставление плановой стоматологической помощи во время эпидемии", - говорится в сообщении Минздрава.

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к руководителю ликвидационных работ во Львовской области и заявил, что это является грубым нарушением карантина.

По его словам, установленные рекомендации и правила карантина, должны выполняться всеми без исключения медицинскими учреждениями и врачами, пока сохраняется опасность распространения COVID-19.

Напомним, что в Украине могут перекрыть границы между областями из-за распространения коронавируса.