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У Кривому Розі спіймали серійного грабіжника дитячих садків: виносив техніку, гроші та речі

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Кривий Ріг, Середа 08 грудня 2021 19:53
У Кривому Розі спіймали серійного грабіжника дитячих садків: виносив техніку, гроші та речі Колаж РБК-Україна: у Кривому Розі затримано грабіжника дитячих садків
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі затримали 25-річного чоловіка, який пограбував кілька дитячих садків у місті. Зловмисника спіймали якраз "на гарячому", під час скоєння ним чергового злочину.

Про це 8 грудня передали в прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Злодій проникав у приміщення дитячих дошкільних закладів через вікно на першому поверсі, яке віджимав, використовуючи спеціальні інструменти.

Далі він викрадав побутову техніку, гроші та інші цінні речі, а потім награбоване зловмисник збував, отримуючи гроші.

Злочинець сьогодні був затриманий співробітниками кримінальної поліції "в рамках проведення розшукових заходів на території міста".

Ним виявився місцевий житель 25 років, який раніше був судимий. Наразі чоловіка підозрюють у цілій серії крадіжок у дитсадках.

За фактом події слідчий відділ відкрив кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК.

"Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

У Кривому Розі спіймали серійного грабіжника дитячих садків: виносив техніку, гроші та речі

У Кривому Розі 25-річний злодій скоїв серію грабежів у садочках (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)

Раніше повідомлялося, що в Одесі працівники садочка крали їжу у дітей, а зловмисників викрили батьки малюків.

Також ми писали про те, що нещодавно в Ужгороді злодій у медлабораторії обчистив касу та забрав пожертви для хворої дитини, а потім сам викликав поліцію, щоб йому допомогли вибратися із замкненого приміщення.

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Кривий Ріг детский сад
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