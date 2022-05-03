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Як працює метро в Києві та інших містах сьогодні: графік і час роботи

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Вівторок 03 травня 2022 19:05
Як працює метро в Києві та інших містах сьогодні: графік і час роботи Фото: Як працює метро в Києві, Харкові та Дніпрі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до того, що метрополітен перестав виконувати свою функцію – перевезення пасажирів. Натомість підземка стала надійним укриттям для українців під час ракетних обстрілів.

Як зараз працює метро в українських містах - Харкові, Києві та Дніпрі – читайте в матеріалі нижче.

Як працює метро в Києві

Київський метрополітен відновив свою роботу в режимі Перевезення пасажирів майже повністю. Графік роботи скорочений і в нічний час на станціях українці можуть отримати притулок при оповіщеннях тривоги.

Рух здійснюється:

Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Лісова

Синя лінія: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки

Зелена станція: від станції Сирець до станції Червоний хутір

Пересадочні вузли:

Золоті ворота-Театральна

Площа Льва Толстого-Палац спорту

Потяги не зупиняються на таких станціях:

Майдан Незалежності

Хрещатик

Дніпро

Гідропарк

Кловська

Проміжок між поїздами зараз 10-15 хвилин. Метрополітен в режимі перевезень працює з 06:00 до 20:00. В режимі укриття – цілодобово.

Під час повітряної тривоги рух поїздів по червоній гілці зупиняється. Також не курсують потяги зеленої гілки через південний міст.

Як працює метро в Харкові

Метрополітен Харкова в режимі перевезень зараз не працює. Зараз Харківська підземка виконує важливу функцію - служить укриттям для багатьох жителів міста, оскільки російські обстріли не припиняються практично ні на день.

Деякі місцеві жителі живуть в метро вже кілька тижнів. У підземці стали проводити навіть майстер-класи для дітей та інші заходи.

Як працює метро в Дніпрі

Метрополітен працює в режимі перевезень з 05:35 до 20:00. Комендантська година в місті з 22:00 до 05:00. Як укриття підземка працює цілодобово.

Лінія від станції метро Вокзальна до станції Покровська в будні дні працює з проміжком 7-10 хвилин, у вихідні дні з проміжком 15-20 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки платитимуть за світло жителі Києва в травні.

А також розповідали про те, що у Бучі та Ірпені знову почали продавати квартири.

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