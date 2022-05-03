Как работает метро в Киеве и других городах сегодня: график и время работы
Полномасштабное вторжение России в Украину привело к тому, что метрополитен перестал выполнять свою функцию – перевозки пассажиров. Вместо этого, подземка стала надежным укрытием для украинцев во время ракетных обстрелов.
Как сейчас работает метро в украинских городах – Харькове, Киеве и Днепре – читайте в материале ниже.
Как работает метро в Киеве
Киевский метрополитен возобновил свою работу в режиме перевозки пассажиров почти полностью. График работы сокращен и в ночное время на станциях украинцы могут получить убежище при оповещениях тревоги.
Движение осуществляется:
Красная линия: от станции Академгородок до станции Лесная
Синяя линия: от станции Героев Днепра до станции Теремки
Зеленая станция: от станции Сырец до станции Красный Хутор
Пересадочные узлы:
Золотые ворота-Театральная
Площадь Льва Толстого-Палац спорта
Поезда не останавливаются на таких станциях:
Майдан Независимости
Крещатик
Днипро
Гидропарк
Кловская
Промежуток между поездами сейчас 10-15 минут. Метрополитен в режиме перевозок работает с 06:00 до 20:00. В режиме укрытия – круглосуточно.
Во время воздушной тревоги движение поездов по красной ветке останавливается. Также не курсируют поезда зеленой ветки через Южный мост.
Как работает метро в Харькове
Метрополитен Харькова в режиме перевозок сейчас не работает. Сейчас харьковская подземка выполняет важную функцию – служит убежищем для многих жителей города, так как российские обстрелы не прекращаются практически ни на день.
Некоторые местные жители живут в метро уже несколько недель. В подземке стали проводить даже мастер-классы для детей и другие мероприятия.
Как работает метро в Днепре
Метрополитен работает в режиме перевозок с 05:35 до 20:00. Комендантский час в городе с 22:00 до 05:00. Как укрытие подземка работает круглосуточно.
Линия от станции метро Вокзальная до станции Покровская в будние дни работает с промежутком 7-10 минут, в выходные дни с промежутком 15-20 минут.
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