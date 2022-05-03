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Скільки платитимуть за світло жителі Києва у травні: тарифи

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Вівторок 03 травня 2022 13:28
Скільки платитимуть за світло жителі Києва у травні: тарифи Які тарифи на світло в Києві в травні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Тарифи на електроенергію в Києві в травні 2022 року залишаться незмінними. Ціни на світло для населення підвищувати не будуть.

Скільки жителі столиці заплатять за світло - читайте в матеріалі Styler.

Згідно з постановою Кабміну №453 від 16.04.2022 року, тарифи на електроенергію з 1 травня не змінилися.

Які тарифи

Якщо ви витрачаєте на місяць не більше 250 кВт∙год, ціна становить 1,44 грн / кВт∙год;

якщо ваше споживання понад 250 кВт∙год на місяць, тариф - 1,68 грн/кВт∙год.

Без змін залишаються тарифні коефіцієнти для багатозонних пристроїв обліку.

Власник двозонних лічильників продовжуватимуть платити вдвічі менше електроенергії, спожитої з 23:00 до 7:00.

Коли передавати показання

Жителям столиці слід передати показання лічильників до 3 травня включно.
Контакт-центр YASNO, який приймає дані у киян телефоном, тимчасово недоступний.

Передати свідчення онлайн можна через:

  • Особистий кабінет;
  • Мобільний додаток;
  • Viber-бот YASNO-online;
  • Форму на сайті yasno.com.ua (без реєстрації);
  • Особисті повідомлення цієї сторінки в Facebook.

Скільки платитимуть за світло жителі Києва у травні: тарифиВажливо знати

Якщо клієнти своєчасно не повідомляють показання лічильника, то нарахування можуть проводитися на основі даних про середньодобове споживання. Тоді фінальна сума до оплати буде відрізнятися від суми фактично використаної електроенергії.

YASNO рекомендує передавати показання лічильника - навіть якщо мешканці житла поїхали.

Як ми раніше писали, Кабмін вирішив заморозити тарифи на комуналку до закінчення війни.

Також ми повідомляли, що ціни на газ для населення з 1 травня залишаться без змін.

Читайте також, як отримати допомогу на комуналку тим, хто прихистив переселенців.

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