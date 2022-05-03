Скільки платитимуть за світло жителі Києва у травні: тарифи

Тарифи на електроенергію в Києві в травні 2022 року залишаться незмінними. Ціни на світло для населення підвищувати не будуть.

Скільки жителі столиці заплатять за світло - читайте в матеріалі Styler.

Згідно з постановою Кабміну №453 від 16.04.2022 року, тарифи на електроенергію з 1 травня не змінилися.

Які тарифи

Якщо ви витрачаєте на місяць не більше 250 кВт∙год, ціна становить 1,44 грн / кВт∙год;

якщо ваше споживання понад 250 кВт∙год на місяць, тариф - 1,68 грн/кВт∙год.

Без змін залишаються тарифні коефіцієнти для багатозонних пристроїв обліку.

Власник двозонних лічильників продовжуватимуть платити вдвічі менше електроенергії, спожитої з 23:00 до 7:00.

Коли передавати показання

Жителям столиці слід передати показання лічильників до 3 травня включно.

Контакт-центр YASNO, який приймає дані у киян телефоном, тимчасово недоступний.

Передати свідчення онлайн можна через:

Особистий кабінет;

Мобільний додаток;

Viber-бот YASNO-online;

Форму на сайті yasno.com.ua (без реєстрації);

Особисті повідомлення цієї сторінки в Facebook.

Важливо знати

Якщо клієнти своєчасно не повідомляють показання лічильника, то нарахування можуть проводитися на основі даних про середньодобове споживання. Тоді фінальна сума до оплати буде відрізнятися від суми фактично використаної електроенергії.

YASNO рекомендує передавати показання лічильника - навіть якщо мешканці житла поїхали.