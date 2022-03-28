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У Мінекономіки розповіли про грошову допомогу та працевлаштування переселенців

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Понеділок 28 березня 2022 05:22
У Мінекономіки розповіли про грошову допомогу та працевлаштування переселенців Фото: у Мінекономіки розповіли про допомогу для переселенців (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні уряд запускає програми з підтримки внутрішньопереміщених громадян, які через війну були змушені покинути свої оселі та втратили роботу, і залишаються в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства економіки.

Для підтримки вимушених переселенців передбачені наступні механізми:

  • Грошові виплати

Щомісячна допомога від держави у розмірі 2 тисяч гривень на місяць для дорослого та 3 тисяч гривень на місяць для дітей та осіб з інвалідністю.

Виплати нараховується щомісяця протягом воєнного стану + 1 місяць після його закінчення/скасування.

Заявку можна подати особисто до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади або ЦНАП або за допомогою порталу або додатку "Дія".

  • Працевлаштування переселенців

"Роботодавці зможуть подати заявку для отримання компенсації за кожну працевлаштовану внутрішньо переміщену особу в розмірі 6,5 тисяч гривень на місяць. Виплата здійснюватиметься впродовж перших двох місяців з початку працевлаштування", - розповіли в Мінекономіки.

Роботодавцям, які уклали відповідні трудові контакти, необхідно зареєструвати дані про працівників через портал "Дія" або подати заявку на виплату до Держслужби зайнятості. Це можна зробити не раніше ніж через 5 днів після оформлення працівника, а кошти перераховуються роботодавцю за повний місяць роботи співробітника.

  • Компенсація сім'ям, які прихистили переселенців

Йдеться про відшкодування державою комунальних платежів - вона становить по 450 гривень на людину.

Раніше в Мінсоцполітики роз'яснили, що переселенцями вважаються ті, хто перемістився навіть в межах однієї області.

Нагадаємо, 30 березня переселенці зможуть змінити місце реєстрації через додаток "Дія". А ЦНАПи реалізували цю можливість ще раніше.

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