Робота метро виявилася під загрозою: що відбувається

Робота метро у Києві, Харкові та Дніпрі опинилася під загрозою. В Україні сьогодні, 4 червня, зафіксували новий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус - 588 випадків за минулу добу.

Нагадаємо, що попередній рекорд був встановлений ще 23 квітня - незабаром після великодніх свят. Тоді виявили 578 нових випадків за добу. Цього разу ситуація більш оптимістична, адже в той самий час видужало 602 пацієнти.

Проте в постанові Кабінету міністрів №435 від 3 червня кажуть, що регіони зобов'язані скасовувати пом'якшення карантину, якщо протягом трьох діб буде недотримання санітарно-епідеміологічних норм, пишуть "Українські новини".

Так, згідно з постановою, якщо епідситуація в регіоні не буде відповідати критеріям для пом'якшення протиепідемічних заходів протягом 3 днів поспіль, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повинна збиратися на позачергове засідання і приймати рішення про скасування пом'якшення карантину.

На цьому тижні динаміка по розповсюдженню коронавірусу негативна, адже кількість інфікованих зростала з понеділка, а в четвер було встановлено антирекорд.

Відзначимо, що в перші дні роботи метрополітену з 25 травня, зокрема в Києві, людей було мало, дистанції та інших правил дотримувалися. Але станом на початок червня, все змінилося. В підземці знову натовп, скринінг не проводиться, люди дуже близько контактують один з одним, хоча всі й у масках.

Нагадаємо, що у метро в Києві почали вводити обмеження на вхід з 1 червня.