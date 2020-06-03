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Прощай скринінг, привіт натовпи: в мережі показали, як працює метро в Києві

STYLERЖиття    03.06.2020 - 23:11
Прощай скринінг, привіт натовпи: в мережі показали, як працює метро в Києві
Метро в Києві (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У київському метро не дотримуються вимог щодо дистанції між пасажирами після ослаблення карантину

У Києві в метро після відновлення роботи часто порушуються карантинні вимоги в умовах пандемії, і на станціях підземки можна спостерігати велике скупчення пасажирів без дотримання необхідної дистанції.

Відповідні кадри 3 червня опубліковані на Telegram-каналі Pavlovsky News.

Зазначається, що на пересадочних станціях "Театральна" і "Золоті Ворота", а також на "Лук'янівській" починає відчуватися звичайна година пік.

На фото видно, як пасажири метрополітену в масках скупчуються біля кас досить тісно, утворюючи черги. На ескалаторі також соціальну дистанцію тримають не завжди

"Прощай скринінг, привіт натовпи... У багатьох місцях охорона перестала робити скринінг", - йдеться в повідомленні.

Прощай скринінг, привіт натовпи: в мережі показали, як працює метро в КиєвіПрощай скринінг, привіт натовпи: в мережі показали, як працює метро в Києві

В метро Києва не дотримуються правил карантину (Фото: t.me/pavlovskynews)

Щодо "тягучок" біля кас варто зауважити, що жетони в метро незабаром вийдуть з обігу.. Як пояснюють у прес-службі метрополітену, оплатити проїзд можна KyivSmartCard, карткою метро (до 31 березня 2021 року) і мобільними додатками для безконтактної оплати.

Раніше повідомлялося про те, що пасажирів у метро Києва стає більше, через що деякі станції стали обмежувати на вхід.

Нагадаємо, що у метро Києва вводять обмеження на вхід з 1 червня, щоб не допускати скупчення пасажирів та не порушувати правила про необхідну соціальну дистанцію.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Київметро
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