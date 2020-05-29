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У метро Києва вводять обмеження на вхід з 1 червня: що зміниться

STYLERЖиття    29.05.2020 - 15:05
У метро Києва вводять обмеження на вхід з 1 червня: що зміниться
Метро в Києві вводить обмеження (фото: РБК-Україна)

У київському метрополітені придумали, як змусити пасажирів дотримуватись дистанції

У київському метро введуть обмеження на вхід з 1 червня, щоб не допускати скупчення пасажирів і не порушувати правила про необхідну соціальну дистанцію.

Таку заяву зробила спікер і заступник директора КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон в ефірі телеканалу "Україна 24".

Зазначається, що в підземці очікують збільшення пасажиропотоку цими вихідними у зв'язку з відкриттям транспортного сполучення в області.

"Людей в метро стає більше, і ми готуємося до того, що на вихідних відкриється передмістя Києва, і пасажирів буде ще більше. Відповідно, можуть бути обмеження на вхід в метро, щоб розтягнути пасажиропотік з можливістю дотримання соціальної дистанції", - розповіла Макогон.

Також вона поінформувала, що 25 травня - в перший день відновлення роботи метрополітену - пасажиропотік склав 310 тисяч, а 28 травня збільшився до 540 тисяч.

Після відновлення роботи співробітники метро проводять температурний скринінг пасажирам з явними ознаками ГРВІ, а без масок нікого не пропускають.

Макогон розповіла, що обмеження в підземці введуть в разі сильного збільшення пасажиропотоку, коли дотримуватися соціальну дистанцію стає важко.

Уточнюється, що під час обмежень станція підземки може працювати тільки на 1-2 вхідних дверей замість 3-х.

Нагадаємо, що раніше у київському метро розповіли, чи будуть закривати підземку в годину пік.

Додамо, що днями у київському метро пара влаштувала інтим у всіх на очах.

А ще в київському метро в перший день відновлення роботи неадекватні підлітки побили чоловіка.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Київ
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