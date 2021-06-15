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Робота банків на Трійцю і День Конституції: коли відділення будуть закриті

Автор: Анна Шиканова

У червні українці отримають додаткові вихідні дні у зв'язку відразу з двома святами. Такими вихідними днями стануть два понеділки поспіль - 21 і 28 червня.

Як працюватимуть українські банки на Трійцю і День Конституції – читайте в нашому матеріалі нижче.

Як працюватимуть банки на Трійцю

Щорічно українці відзначають велике церковне свято - Трійцю. Це свято не має постійної дати, вона визначається на 50 день після Великодня. У 2021 році – це 20 червня. Згідно з законом, наступний робочий день після офіційного державного свята автоматично стає також вихідним. Відповідно, 21 червня в банківських установах буде вихідний.

Система автоматичних платежів Національного банку України в такі дні зазвичай працює в режимі 23/7, а це означає, що здійснювати міжбанківські платежі буде можна, але зображатися вони будуть датою наступного робочого дня – 22 червня.

Банки України мають право самостійно визначати свій порядок у вихідні, святкові та неробочі дні, з урахуванням власних потреб і потреб своїх клієнтів і керуватися нормами законодавства України.

Як працюватимуть банки на День Конституції

Наприкінці червня буде ще один додатковий вихідний - на День Конституції. Це свято відзначається щорічно, 28 червня. У 2021 році цей день випадає на понеділок, відповідно цей день стане офіційним державним вихідним днем.

У цей день не працюють організації, відомства і підприємства. Відповідно, банківські відділення також будуть закриті. Система автоматичних платежів НБУ працювати буде, але всі міжбанківські платежі будуть зображатися датою наступного робочого дня – 29 червня.

Календар на червень 2021 (Колаж РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які свята відзначатимуть українці в липні 2021.

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