Вченим вдалося з'ясувати, які жінки частіше за інших симулюють оргазм

Можливо, ви здивуєтеся, але в наш досить "відкритий" час багато жінок продовжують симулювати оргазм. Незважаючи на те, що дами вже навчилися говорити з партнерами про секс, розслабилися, почали експериментувати, вони продовжують вдаватися до такого обману. Але хто ці жінки і що спонукає їх прикидатися на шкоду своєму задоволенню?

Про це говориться у журналі Social Psychological and Personality Science.

Навіщо жінки це роблять?

Вчені кажуть, що жінки все ще симулюють оргазм, щоб їх "тендітні" партнери-чоловіки відчували себе більш мачо-чоловіками.

Дослідники опитали 600 жінок, багато з яких зізналися, що відмовлялися від своїх еротичних задоволень, щоб заспокоїти невпевнених в собі чоловіків.

"Жінки віддають перевагу тому, що, на їхню думку, потрібно їх партнерам, а не їх власним сексуальним потребам і задоволенню", - заявила провідний автор дослідження Джессіка Джордан, докторант Університету Південної Флориди, США.

Цікаво, що чим більше жінки бачили, що маскулінність їх партнера ненадійна, тим більше вони турбувалися. Це, в свою чергу, знизило їх сексуальне задоволення і швидкість оргазму.

Хто з жінок робить це частіше за інших?

Цікаво, що результати дослідження показали, що жінки, які заробляли більше грошей, ніж їхні партнери, вдвічі частіше імітували оргазм.

Дослідники припустили, що ці жінки, можливо, відчували, що "каструють" своїх чоловіків у фінансовому сенсі, і тому повинні були примиритися з ними в спальні.

У той же час з'ясувалося, що молоді жінки стали прикидатися рідше. Це пов'язано з тим, що полярність маскулінності змістилася.

"Концепція мужності більш гнучка для покоління Z і чоловіків-міленіалів. Тому на жінок може бути менше тиску з метою імітації оргазму для зміцнення традиційних уявлень про мужність", - йдеться в дослідженні.