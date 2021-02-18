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У Путіна відзначилися цинічною заявою про Україну: проект Заходу

Автор: Styler

Дмитро Пєсков назвав Україну "недружньою державою" і "проектом Заходу".

Таку заяву помічник президента Росії зробив, відповідаючи на питання журналістів в ході прес-конференції, пише "РІА Новини".

На думку представника Кремля, після 2014 року Україна стала виконавцем замовлень Заходу". Прес-секретар Путіна вважає, що європейські країни і США навіть допомагали "виганяти" з нашої країни екс-президента Віктора Януковича.

"Такі елементи ми вбачаємо", - сказав він.

При цьому, Пєсков відзначився доволі цинічним висловлюванням про те, що "Росія, безумовно, визнає українську державу". І це при тому, що громадяни і війська РФ вбивають українців на Донбасі...

Пєсков при цьому додав, що Росія "не визнає Україну дружньою країною", так як український уряд і громадяни нібито "використовують у своїй політиці антиросійські дії".

Варто відзначити, що зовсім недавно той же Пєсков назвав Україну частиною "руского міра".

Правда, моментально один з пропагандистів Кремля отримав відповідь від міністра закордонних справ нашої країни Дмитра Кулеби.

"Росія не змогла просунути "рускій мір" в Україні танками. І м'якою силою не зможе", - заявив він і додав, що у нас є "український мир", суть якого полягає "в різноманітті і свободі бути собою".

"Тому його захищають україномовні, російськомовні та всі інші українці", - додав Кулеба.

Раніше Пєскову довелося віддуватися за слова Путіна про те, що "Росія не кине Донбас".

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Новини України ПєсковВолодимир Путін
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