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"Донбас ми не кинемо": Пєскову довелося віддуватися за слова Путіна

Новость на русском → Москва, Вівторок 16 лютого 2021 11:14
"Донбас ми не кинемо": Пєскову довелося віддуватися за слова Путіна Володимир Путін потрапив у скандал через Донбасу (фото: kremlin.ru)
Автор: Styler

На днях Володимир Путін заявив, що не кине Донбас. Ця резонансна заява обурила навіть жителів Росії, які в мережі почали писати, мовляв, у їхній країні "і так проблем вистачає". У зв'язку з цим помічнику Путіна Дмитру Пєскову в терміновому порядку довелося "віддуватися" за слова свого начальника.

За словами прес-секретаря російського президента, Путін "перш за все мав на увазі підтримку російськомовного населення", пише ТАСС.

"Там живе багато російськомовних. Це люди, які позбавлені соціального забезпечення з боку своєї держави. Це люди, яким відмовлено у будь-яких державних послугах. І саме Росія організовує конвої гуманітарної допомоги, Росія надає іншу допомогу цим людям. І Росія буде продовжувати це робити. Тому що якщо не Росія, то більше нікому це буде зробити. Ось що мав на увазі президент Путін", - сказав помічник господаря Кремля, забувши додати, що мешканці окупованих територій отримують, наприклад, українські пенсії.

Відзначимо, раніше Пєсков нафантазував, що Україна "є частиною руского міра".

"В Україні живе дуже багато росіян і російськомовних. Вони всі належать до "руского міра". Культурний зв'язок, історичні зв'язки, спільні корені заперечувати було б великою дурістю. Ми знаємо, що така лінія на заперечення цієї спільності має місце в Україні, але нам це не подобається", - сказав він.

Нагадаємо, що Twitter визнав Крим російським, підтримавши тероризм.

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