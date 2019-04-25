Путін захотів миру з Україною: мережа шокована заявою

Володимир Путін вперше прокоментував результати виборів 2019 в Україні. Він назвав перемогу Зеленського провалом політики чинного президента Петра Порошенка.

Також президент країни-агресора заявив, що Москва готова до відновлення відносин з Україною в повному обсязі. Українці шоковані подібною заявою Путіна, вони вважають, що мир з країною-окупантом неможливий.

Користувачі мережі залишають безліч коментарів під новиною, вважаючи, що "якщо чекіст заспівав про мир, потрібно готуватися до війни".

"Перемога Зеленського - це не провал Порошенка, а перемога демократії! Це те, що Росії і не снилося. При тоталітарному режимі кожні вибори без вибору";

"Найгірше, що можна побажати Україні, це "налагодити" відносини з Росією";

"Нехай поверне Крим, відбудує Донбас, компенсацію виплатить всій нашій країні, стане на коліна перед кожною матір'ю, вдовою і сиротою які втратили надійне плече, люблячі очі, поклавши до ніг довічне грошове забезпечення кожній сім'ї, що постраждала в результаті конфлікту! Ось тоді і поговоримо!"

"Нехай поверне Крим, відбудує Донбас, компенсацію виплатить всій нашій країні, стане на коліна перед кожною матір'ю, вдовою і сиротою які втратили надійне плече, люблячі очі, поклавши до ніг довічне грошове забезпечення кожній сім'ї, що постраждала в результаті конфлікту! Ось тоді і поговоримо!" "Про це не може бути й мови... Не можна забути ті тисячі загиблих від рук росіян. Не можна зраджувати своїх героїв. Завдяки їм ми ще існуємо, як нація. Росія - це наш ворог був, є і буде";

"Ви що подуріли? 16 тисяч українців загинули через Путіна!"

"Ми краще з китайцями налагодимо, вони скоро там будуть правити".

Путін прокоментував вибори в Україні (скрін коментарів: facebook.com)

Втім, деякі українці вважають, що поганий мир краще, ніж хороша війна, про що вони висловлюються в соцмережах.

"Краще мир, ніж війна. І для досягнення миру потрібно домовлятися. Війну до переможного кінця підтримують тільки ті, хто сам особисто брати участь в бойових діях не збирається";

"Краще поганий мир, ніж хороша війна";

"Цікаво, а чому до Німеччини не таке відношення, як до Росії, адже вони теж на нас нападали, і війна була, і українці гинули";

"Дай Бог, щоб все владналося, і настане мир у нашій країні".

Нагадаємо, російські паспорти, які Володимир Путін зібрався роздавати на окупованому Донбасі, можуть влетіти йому в копієчку.

Раніше ми повідомляли, що користувачі мережі бурхливо відреагували на заяву Володимира Зеленського про прийняття "мовного закону".