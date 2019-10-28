З'явилося відео, де Зеленський матюкається перед добровольцями

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський сказав нецензурне слово під час спілкування з добровольцями в Золотому

Володимир Зеленський матюкався під час спілкування з добровольцями в Золотому на Донбасі. Відео було опубліковано в Telegram-каналі "Останній блок-пост #Ні_Капітуляції".

На кадрах Зеленський спілкується з бійцями, які пред'явили претензії главі держави за те, що глава офісу президента Андрій Богдан звинувачував їх в участі у нібито "проплачених мітингах" на Майдані.

"Президент намагається відповісти за керівника свого офісу про його слова стосовно "проплачених мітингів" проти капітуляції. Якби пан Зеленський хоть трішки захищав Україну так, як захищає Андрія Богдана, то все було б дуже добре", - йдеться у підписі до відео.

Зазначимо, що під час спілкування президент був спокійний, але вжив нецензурне слово, яким у народі часто називають Путіна.

"Я вважаю, що якщо він когось там... Вас він точно не мав на увазі... Я згоден по Андрюсі. Може написати: "Хлопці, вас не мав на увазі". Але. Якщо так, як ви кажете, то тоді ви теж, пацани, запишіть відео: "Я не казав на нього ху*ло", - звернувся Зеленський до одного з добровольців.

"Він не вас мав на увазі" (відео 16+) Президент намагається відповісти за керівника свого офісу про його слова стосовно "проплачених мітингів" проти капітуляції. Якби пан Зеленський хоч трішки захищав Україну так, як захищає Андрея Богдана, то все було б дуже добре. #Золоті #ні_капітуляції P. S. 16+ це тому, що не кожного дня чуєш, як президент матюкається. А мене можуть дивитися діти #онсогласенпоандрюхе Опубліковано Ромою Чернышевим Неділя, 27 жовтня 2019 р.

Зеленський спілкується з добровольцями

Нагадаємо, що на початку жовтня Андрій Богдан опублікував у своєму Facebook скріншоти листування про те, що учасникам акції протесту на Майдані нібито обіцяли заплатити по 100 грн за кожну проведену на мітингу годину.