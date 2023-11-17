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Илон Маск раскрыл свои антисемитские взгляды. Что не так с владельцем X (Twitter)

Пятница 17 ноября 2023 14:00
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Илон Маск раскрыл свои антисемитские взгляды. Что не так с владельцем X (Twitter) Маск снова удивляет мир (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Американский предприниматель, миллиардер и владелец компании SpaceX и социальной сети Х (известной ранее как Twitter) Илон Маск попал в очередной скандал. На этот раз общественность узнала про его антисемитские взгляды.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о новом скандале с участием Илона Маска, и как на него отреагировали в сети.

При подготовке материала были использованы источники: профиль Илона Маска в социальной сети Х (twitter.com), профиль The Artist Formerly Known as Eric в соцсети Х.

Что произошло

Недавно в социальной сети X (ранее известной как Twitter), один из пользователей опубликовал антисемитское сообщение. В нем члены еврейской общины обвиняются в пропаганде "диалектической ненависти" против белых людей.

Илон Маск раскрыл свои антисемитские взгляды. Что не так с владельцем X (Twitter)Скриншот

Маск решил приобщиться к обсуждению этой темы и написал: "Вы написали реальную правду".

"ADL (Anti-Defamation League - Антидефамационная лига - организация, борющаяся с антисемитизмом и всеми формами нетерпимости к евреям, - Ред.) несправедливо нападает на большинство Запада, несмотря на то, что большинство Запада поддерживает еврейский народ и Израиль. Это потому, что они не могут, по собственным принципам, критиковать группы меньшинств, представляющие для них главную угрозу. Это неправильно и нужно прекратить", - подчеркнул бизнесмен.

Илон Маск раскрыл свои антисемитские взгляды. Что не так с владельцем X (Twitter)

Скриншот

Реакция пользователей

Такая позиция владельца сети (как и сама публикация) возмутила многих пользователей.

Некоторые из них предостерегли предпринимателя от подобных комментариев, ведь делать обобщения о еврейских общинах, якобы "пропагандирующих ненависть к белым людям" - несправедливо.

Среди других реакций встречаются следующие:

  • "Мне нравится, как этот единственный твит сделал Илона Маска беднее"
  • "Случайный фанатик и видный умник встретились в социальных сетях"
  • "Откуда вы берете эту ложную информацию? Многие евреи - белые, зачем нам идти против самих себя? Вы сами не чувствуете себя немного расистом и антисемитом?"
  • "Илон, ты можешь прокрутить ответы и увидеть, с кем ты соглашаешься"
  • "Это больше, чем разочарование от тебя, снова"
  • "Чувак. О чем ты говоришь? Какие евреи нагнетают ненависть к белым"
  • "Это - "реальная правда"? Вау"

Объяснение Маска

В то же время миллиардер в очередном комментарии уточнил, что "это не распространяется на все еврейские общины, но это также не ограничивается только ADL".

Илон Маск раскрыл свои антисемитские взгляды. Что не так с владельцем X (Twitter)Скриншот

В другой публикации Илон добавил, что "глубоко обижен" сообщениями ADL и любыми другими группами, "де-факто пропагандирующими антибелый расизм, антиазиатский расизм или расизм в любом виде".

Илон Маск раскрыл свои антисемитские взгляды. Что не так с владельцем X (Twitter)Скриншот

Отметим, что ряд медиа обратились в Маску и X Corp., чтобы получить комментарии на фоне очередной скандальной ситуации в сети. Однако ни одной реакции представители СМИ так и не получили.

Напомним, ранее Илон Маск жестко высмеял Зеленского и "пробил очередное дно".

Впоследствии стало известно, что украинские компании "бегут" из Twitter из-за неадекватности Илона Маска.

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