"Крайній" или "останній"? Как прекратить эти слова употреблять с ошибками

В повседневном общении можно часто услышать дискуссии о том, какое слово правильно употреблять – "крайній" или "останній". Этот вопрос вызывает много споров, особенно среди тех, кто стремится соблюдать языковые правила или имеет свои убеждения.

В каких случаях употреблять слово "крайній", а в каких "останній", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение редактора Юлии Мороз в Facebook.

"Крайній" вместо "останній" чаще всего употребляют в армии. Военные избегают слова "останній", потому что иначе, по их мнению, "останній раз" может стать последним в жизни.

"Это такой своеобразный предрассудок, поэтому они предпочитают слово "крайній", чтобы точно не сглазить" - рассказывает редактор.

Мы часто можем услышать от военнослужащих выражения "кто крайній в черзі?", "крайня книга, яку я прочитала", "моя крайня подорож до столиці", то это можно учитывать в военном сленге.

"Однако говорить "крайній" в значении "останній" - не литературный вариант. То есть, грубо говоря, спросить "хто крайній в черзі?" - ошибка. Надо употребить "хто останній в черзі?" - объясняет пани Юлия.

Итак, правильное лексическое использование слова "останній":

Останній - тот, что заканчивает ряд предметов, явлений, действий (противоположное слово - перший):

остання в черзі

останній день тижня

останній раз, коли летів літаком

Также "останній" используется в значении указания на что-то самое современное или новое:

смартфон останнього випуску

остання надрукована книжка видавництва

останні новини

А вот правильное лексическое использование слова "крайній":

Крайній - тот, что с края: крайній дом, он сидит крайнім

А еще это слово имеет и другие значения:

крайній термін

крайні заходи

крайня межа втоми

крайні, тобто радикальні, погляди

"В литературном языке (государственное законодательство, общение людей в производственно-материальной и культурной сферах, язык образования, науки, искусства, медиа) не стоит использовать сленг, такое употребление ненормативное" - напоминает редактор.

То есть, приведем ниже некорректные изречения:

Я заасайнив таску.

Треба проінвестигейтити цей риквест.

Оце ти крашиха, на ізі можеш підчепити якогось няшного тіпа.

Цього пацієнта треба зразу посадити на трубу.

По радейці сказали, що таблетка вже під’їжджає.

Найбільше двохсотих саме через арту.

"Эти слова в нашем языке есть, но они не литературные" - отмечает автор, а также приводит примеры правильного использования слова "останній".

Гарно сміється той, хто сміється останній!

Останній екзамен він складав вісімнадцятого серпня.

Його насторожила остання фраза.

Це моя остання справа на сьогодні.

Моє останнє побачення минуло досить добре.

Останній раз вона так сміялася ще в далекому дитинстві.

Ви коли останній раз їли?

Говоримо про останні прочитані книжки.

"А если мы в медиа или в художественной литературе хотим дословно передать язык героя, то такие сленги можно использовать в прямом языке, диалогах, интервью. Однако обратите внимание, что выбор оставить их должен быть обоснованным", - резюмирует языковед.