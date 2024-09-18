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"Крайній" или "останній"? Как прекратить эти слова употреблять с ошибками

Среда 18 сентября 2024 08:05
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"Крайній" или "останній"? Как прекратить эти слова употреблять с ошибками Когда нужно употреблять "крайній", а когда слово "останній" (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В повседневном общении можно часто услышать дискуссии о том, какое слово правильно употреблять – "крайній" или "останній". Этот вопрос вызывает много споров, особенно среди тех, кто стремится соблюдать языковые правила или имеет свои убеждения.

В каких случаях употреблять слово "крайній", а в каких "останній", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение редактора Юлии Мороз в Facebook.

"Крайній" вместо "останній" чаще всего употребляют в армии. Военные избегают слова "останній", потому что иначе, по их мнению, "останній раз" может стать последним в жизни.

"Это такой своеобразный предрассудок, поэтому они предпочитают слово "крайній", чтобы точно не сглазить" - рассказывает редактор.

Мы часто можем услышать от военнослужащих выражения "кто крайній в черзі?", "крайня книга, яку я прочитала", "моя крайня подорож до столиці", то это можно учитывать в военном сленге.

"Однако говорить "крайній" в значении "останній" - не литературный вариант. То есть, грубо говоря, спросить "хто крайній в черзі?" - ошибка. Надо употребить "хто останній в черзі?" - объясняет пани Юлия.

Итак, правильное лексическое использование слова "останній":

Останній - тот, что заканчивает ряд предметов, явлений, действий (противоположное слово - перший):

остання в черзі

останній день тижня

останній раз, коли летів літаком

Также "останній" используется в значении указания на что-то самое современное или новое:

смартфон останнього випуску

остання надрукована книжка видавництва

останні новини

А вот правильное лексическое использование слова "крайній":

Крайній - тот, что с края: крайній дом, он сидит крайнім

А еще это слово имеет и другие значения:

крайній термін

крайні заходи

крайня межа втоми

крайні, тобто радикальні, погляди

"В литературном языке (государственное законодательство, общение людей в производственно-материальной и культурной сферах, язык образования, науки, искусства, медиа) не стоит использовать сленг, такое употребление ненормативное" - напоминает редактор.

То есть, приведем ниже некорректные изречения:

  • Я заасайнив таску.
  • Треба проінвестигейтити цей риквест.
  • Оце ти крашиха, на ізі можеш підчепити якогось няшного тіпа.
  • Цього пацієнта треба зразу посадити на трубу.
  • По радейці сказали, що таблетка вже під’їжджає.
  • Найбільше двохсотих саме через арту.

"Эти слова в нашем языке есть, но они не литературные" - отмечает автор, а также приводит примеры правильного использования слова "останній".

  • Гарно сміється той, хто сміється останній!
  • Останній екзамен він складав вісімнадцятого серпня.
  • Його насторожила остання фраза.
  • Це моя остання справа на сьогодні.
  • Моє останнє побачення минуло досить добре.
  • Останній раз вона так сміялася ще в далекому дитинстві.
  • Ви коли останній раз їли?
  • Говоримо про останні прочитані книжки.

"А если мы в медиа или в художественной литературе хотим дословно передать язык героя, то такие сленги можно использовать в прямом языке, диалогах, интервью. Однако обратите внимание, что выбор оставить их должен быть обоснованным", - резюмирует языковед.

Раньше мы писали, когда правильно говорить слово "одержати", а когда "здобути".

А также вспоминали, как будет правильно на украинском - "будь ласка" или "прошу".

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