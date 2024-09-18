"Крайній" или "останній"? Как прекратить эти слова употреблять с ошибками
В повседневном общении можно часто услышать дискуссии о том, какое слово правильно употреблять – "крайній" или "останній". Этот вопрос вызывает много споров, особенно среди тех, кто стремится соблюдать языковые правила или имеет свои убеждения.
В каких случаях употреблять слово "крайній", а в каких "останній", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение редактора Юлии Мороз в Facebook.
"Крайній" вместо "останній" чаще всего употребляют в армии. Военные избегают слова "останній", потому что иначе, по их мнению, "останній раз" может стать последним в жизни.
"Это такой своеобразный предрассудок, поэтому они предпочитают слово "крайній", чтобы точно не сглазить" - рассказывает редактор.
Мы часто можем услышать от военнослужащих выражения "кто крайній в черзі?", "крайня книга, яку я прочитала", "моя крайня подорож до столиці", то это можно учитывать в военном сленге.
"Однако говорить "крайній" в значении "останній" - не литературный вариант. То есть, грубо говоря, спросить "хто крайній в черзі?" - ошибка. Надо употребить "хто останній в черзі?" - объясняет пани Юлия.
Итак, правильное лексическое использование слова "останній":
Останній - тот, что заканчивает ряд предметов, явлений, действий (противоположное слово - перший):
остання в черзі
останній день тижня
останній раз, коли летів літаком
Также "останній" используется в значении указания на что-то самое современное или новое:
смартфон останнього випуску
остання надрукована книжка видавництва
останні новини
А вот правильное лексическое использование слова "крайній":
Крайній - тот, что с края: крайній дом, он сидит крайнім
А еще это слово имеет и другие значения:
крайній термін
крайні заходи
крайня межа втоми
крайні, тобто радикальні, погляди
"В литературном языке (государственное законодательство, общение людей в производственно-материальной и культурной сферах, язык образования, науки, искусства, медиа) не стоит использовать сленг, такое употребление ненормативное" - напоминает редактор.
То есть, приведем ниже некорректные изречения:
- Я заасайнив таску.
- Треба проінвестигейтити цей риквест.
- Оце ти крашиха, на ізі можеш підчепити якогось няшного тіпа.
- Цього пацієнта треба зразу посадити на трубу.
- По радейці сказали, що таблетка вже під’їжджає.
- Найбільше двохсотих саме через арту.
"Эти слова в нашем языке есть, но они не литературные" - отмечает автор, а также приводит примеры правильного использования слова "останній".
- Гарно сміється той, хто сміється останній!
- Останній екзамен він складав вісімнадцятого серпня.
- Його насторожила остання фраза.
- Це моя остання справа на сьогодні.
- Моє останнє побачення минуло досить добре.
- Останній раз вона так сміялася ще в далекому дитинстві.
- Ви коли останній раз їли?
- Говоримо про останні прочитані книжки.
"А если мы в медиа или в художественной литературе хотим дословно передать язык героя, то такие сленги можно использовать в прямом языке, диалогах, интервью. Однако обратите внимание, что выбор оставить их должен быть обоснованным", - резюмирует языковед.
Раньше мы писали, когда правильно говорить слово "одержати", а когда "здобути".
А также вспоминали, как будет правильно на украинском - "будь ласка" или "прошу".