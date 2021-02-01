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Куля в апендиксі: львівські хірурги отримали шок під час операції у дитини

Львів, Понеділок 01 лютого 2021 17:33
Куля в апендиксі: львівські хірурги отримали шок під час операції у дитини
Під Львовом дитина проковтнула кулю (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Львівській області 6-річному хлопчику стало погано, і його відвезли в лікарню через болі в животі. Передбачалося, що у дитини запалився апендицит. Але потім виявилося, що викликала запалення куля від пневматичної гвинтівки.

Дитину госпіталізували у Львівську обласну лікарню з діагнозом гострий апендицит, після чого на рентгені лікар побачив предмет, який був дуже схожий на кулю від пневматичної гвинтівки. Про це йдеться в сюжеті Апостроф News.

Як виявилося, хлопчик грався вдома з батьківським патронташем після чого проковтнув кулю. Запалений апендикс дитині видалили, операція пройшла успішно і її вже відправили додому.

Батько хлопчика заявив, що тепер буде надійніше ховати патрони і рушницю від свого сина.

Під Львовом дитина проковтнула кулю (відео: YouTube)

Нагадаємо, у Черкасах 12-річна дитина ледь не загинула через магнітних кульок. Хлопчик хотів провести експеримент і самостійно зробити собі ендоскопію. Він з власної волі проковтнув 25 магнітних кульок з конструктора і це поставило під загрозу його життя.

Дитину негайно відвезли в лікарню. Спочатку медики намагалися проштовхнути кульки твердою їжею, а потім ендоскопом. Але в підсумку довелося проводити операцію.

Раніше у Львові хірурги провели унікальну і дуже складну операцію по вилученню цвяха з дихальних шляхів 11-річної дівчинки.

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