"Пушистый умилянт". В Карпатах заметили "краснокнижное" животное, прогуливавшееся у границы

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Где гуляла рысь

"Пушистый "умилянт" шагает по своему маршруту вблизи границы и не одобряет попыток его нарушения", - с юмором написали в сообщении.

Что известно о рыси евразийской

Рысь евразийская имеет один из самых больших ареалов среди всех видов кошачьих. Она встречается в различных экологических и климатических условиях, начиная с Атлантического побережья в Западной Европе. Ареал распространения этого животного простирается через зону смешанных и бореальных лесов в Центральную Азию и Тибетское нагорье, а также достигает побережья Тихого океана на Дальнем Востоке.

В Центральной Азии рыси встречаются на более открытых, мало облесенных территориях и степях.

Евразийская рысь уже исчезла из большей части Западной Европы, но была успешно реинтродуцирована в странах, таких как Австрия, Чехия, Франция, Германия, Италия, Словения и Швейцария.

В Украине также есть свои популяции евразийской черты, оцененные в Карпатском регионе на 350-400 особей и в Полесском регионе на 80-100 особей.

Рысь евразийская (фото: zoo.kyiv.ua)

Евразийская рысь имеет самые длинные лапы среди всех рысей (60-75 см), которые зимой густо покрыты шерстью и выполняют роль снегоступов. Длина тела этих животных составляет 80-100 см, хвост короткий – 10-20 см, с черным кончиком. Вес рысей обычно колеблется от 15 до 25 кг, причем самцы преимущественно тяжелее 25-30% самок.

Цвет меха может быть от серого до красного или желтоватого, с возможностью узора из черных пятен или быть однотонным. Характерной особенностью рысей является наличие черных "кисточек" на концах ушей.