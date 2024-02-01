Полярники показали животных, которые выходят в воды только для создания семьи: милые фото

Полярники станции "Академик Вернадский" показали главных своих соседей - субантарктических пингвинов. Каждый вид особенный по-разному. В брачный сезон возле станции можно увидеть до 5 тысяч таких животных.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу " Национального антарктического научного центра ".

Как живут пингвины в Антарктике

По словам специалистов, большую часть жизни пингвины проводят в воде и месяцами не выходят на твердую поверхность.

Выходят на землю только для линьки и создания семьи. Способны к размножению уже в 2 года.

В частности, у молодых пингвинов перед образованием пары есть период "игры в отношения". Они прибывают в гнездовую колонию, имитируют брачные отношения, но птенцов не заводят.

Пингвины в Антарктике (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Сохраняются ли пары на всю жизнь

После "проверки чувств" пингвины создают пары, строят гнезда и заводят малышей. Часто они сохраняют пару на всю жизнь, но бывают и случаи разводов, когда пара держится в течение одного или нескольких размножений.

На остров Галиндез, где находится станция "Академик Вернадский", прибывают пингвины в начале антарктической весны (когда в Украине осень).

Самцы и самки приплывают раздельно, а потом ищут друг друга по голосу.

Пара вместе строит гнездо, но в большинстве своем самцы собирают и приносят для этого камешки, а самки их укладывают.

Часто пары воруют "стройматериалы" друг у друга, из-за чего бывают драки.

Как размножаются пингвины в Антарктике (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Кто высиживает яйца

Откладывают обычно два яйца. Птенцы вылупляются через месяц. И яйца и малышей пара высиживает по очереди.

Птенцы растут довольно быстро и уже через месяц начинают объединяться в группы, за которыми присматривает несколько взрослых пингвинов.

Далее продолжается процесс линьки - смена пуха на перья, после которого малыши учится самостоятельно плавать в океане.

Полярники говорят, что субарктические пингвины - это социальные животные. Всю жизнь они проводят в стае, постоянно общаются между собой, даже ночью.

Их главные враги - косатки, морские леопарды и южнополярные наморники.

Как живут пингвины в Антарктике (фото: facebook.com/AntarcticCenter)