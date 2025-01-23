Пушистые эмпаты: как собаки могут "подхватить" стресс владельца

Как стресс владельца влияет на собаку

Хотя их жизнь сегодня может казаться легкой по сравнению с жизнью их предков, собаки все еще сталкиваются со многими стрессовыми ситуациями, например, визитами к ветеринару.

Несколько лет назад французские исследователи доказали, что негативное поведение хозяина, например, ругань, повышает тревожность собаки во время ветеринарного осмотра.

Однако недавно ученые из Королевского университета Белфаста решили проверить результаты, измерив влияние стресса по изменениям частоты сердцебиения в смоделированной стрессовой и спокойной ситуациях.

В эксперименте приняли участие 28 хозяев и их собаки, на которых надели кардиомониторы для отслеживания показателей. Кроме этого, владельцев попросили не взаимодействовать с собакой во время эксперимента - не говорить с любимцем или не давать ему команд

Стрессовая ситуация для владельцев пушистиков заключалась в выполнении задания по ментальной арифметике, а также содержала задание по вербальной презентации. Зато средством снятия стресса был пятиминутный видеоролик с дыхательной медитацией.

В результате ученые обнаружили, что частота сердечных сокращений у собак снижалась, когда они привыкали к среде ветеринарной клиники. По мнению ученых, это означает, что ветеринары должны давать собакам время привыкнуть к клинике перед тем, как осматривать их.

Это не только уменьшит их стресс, но и может повысить точность любых проводимых обследований или тестов, поскольку такие показатели, как частота сердечных сокращений и дыхания, могут быть повышенными в результате стресса.

При этом ученые выяснили, что изменения частоты сердечных сокращений владельца до и во время эксперимента могут предсказать изменения частоты сердечных сокращений его собаки.

Если частота сердцебиения хозяина увеличивалась или уменьшалась во время эксперимента, частота сердцебиения его собаки, вероятно, также увеличивалась или уменьшалась.

Собаки могут распознавать стресс у владельцев (фото: Freepik)

Эти результаты свидетельствуют о том, что собаки могут распознавать стресс у своих хозяев, и это может влиять на их собственный уровень стресса через процесс "эмоционального заражения". Это явление, когда люди и другие животные могут "улавливать" или имитировать эмоции и поведение тех, кто их окружает, сознательно или бессознательно.

Это также может свидетельствовать о том, что собаки смотрят на своих хозяев, чтобы понять, как они реагируют на новую среду. Поскольку наш стресс может влиять на наших собак, следует учитывать свое поведение и эмоции, когда мы везем питомца к ветеринару.

Также, по мнению исследователей, если ветеринары помогают владельцам чувствовать себя спокойнее во время посещения клиники, это может помочь и их собакам чувствовать себя более непринужденно.

Кроме этого, исследование поведения собак показало, что запах пота незнакомого собаке человека, находящегося в состоянии стресса, влияет на обучение собаки и ее способности усваивать информацию.

По словам ученых, это свидетельствует о том, что на собак может влиять как стресс их хозяев, так и стресс незнакомых людей. Поэтому люди, которые ухаживают за собаками или работают с ними, должны помнить, что их собственный стресс может влиять на стресс их любимцев.