Невероятно вкусная тыквенная каша: 100-летний рецепт украинского блюда

Тыквенная каша - известное украинское блюдо из тыквы. В повседневности кашу готовили на молоке или воде, а в воскресенье и праздники блюдо обычно запекали. Хотя сначала тыквенную кашу готовили с пшеном, впоследствии в некоторых регионах ее начали готовить с рисом.

О том, как готовить старинную кашу из тыквы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Українська Кухня Кращі Традиції".

Что нужно для тыквенной каши

Для того чтобы приготовить тыквенную кашу по старинному рецепту, необходимы эти продукты:

вода - 1 л

тыква - 500 г

рис - 100 г

сливки - 250 мл

сливочное масло - 1 ст. л.

соль - щепотка

сахар - 150 г

Как готовить тыквенную кашу по старинному рецепту.

Для того чтобы приготовить тыквенную кашу по старинному рецепту, тыкву нужно очистить от кожуры и нарезать на тонкие кусочки небольшого размера. Благодаря этому тыква приготовится быстро и равномерно.

Запекать предварительно тыкву не нужно - по этому рецепту она сразу варится с рисом.

Как нарезать тыкву для тыквенной каши (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)

Переложите тыкву в большую кастрюлю и всыпьте рис. Кстати, раньше эту крупу часто называли "рыж". Хотя для приготовления тыквенной каши используют пшено или манную крупу, рис после отваривания улучшает кремовую консистенцию и вкус каши.

Чтобы каша была сладкой, обязательно всыпьте к ингредиентам сахар. Впрочем, его количество можно уменьшить в соответствии со вкусовыми предпочтениями, ведь тыква также сладкая.

Для сбалансирования вкуса всыпьте соль. Кроме этого, добавьте сливочное масло - это улучшит консистенцию каши.

Залейте ингредиенты водой, поставьте посуду на огонь и доведите до кипения, периодически помешивая. Время от времени проверяйте тыкву и рис на готовность.

Когда все ингредиенты проварятся, влейте в тыквенную кашу сливки. После этого блюдо нужно проварить в течение 5 минут на слабом огне.

Тогда тыквенная каша будет готова, ее можно разливать по мискам и угощаться.

По желанию тыквенную кашу можно дополнить любимыми сухофруктами.