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Головастик Эдик. Винницкий водоканал удивил сеть заявлением о тайных существах в трубах

Винница, Пятница 26 января 2024 11:22
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Головастик Эдик. Винницкий водоканал удивил сеть заявлением о тайных существах в трубах Винницкий водоканал пошутил о головастике Эдика (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Клиентка Винницкого водоканала пожаловалась, что увидела в трубах головастика. В компании пошутили над этим случаем и представили целую историю.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Винницкого областного водоканала в Facebook.

"Сегодня в одной из винницких групп женщина написала, что ей сказала знакомая, а знакомой сказала соседка, видевшая в воде из-под крана на Подолье… головастика! Здесь мы, друзья, и должны поделиться с вами уже не тайной информацией", - пишут в компании.

По их словам, головастика зовут Эдик, и он является "универсальной разработкой лучших мировых лабораторий с целью исследования состояния водопроводных труб".

"Эдик прошел конкурсный отбор среди других головастиков, доказал свою моральную и физическую устойчивость, показал лучшие результаты в тактической подготовке по преодолению 10-километрового расстояния, сдал экзамен по доскональному знанию водопроводных труб и путем голосования был избран единственным претендентом на выполнение сложной и опасной задачи", - в шутку продолжили в водоканале.

История набирает обороты в момент, когда вымышленного персонажа Эдика заметили.

"Путешествие вокруг водоканала" Эдик должен был совершить за 100 дней, и героически преодолевал препятствия на своем пути, пока не ошибся адресом и не выплыл случайно у той соседки. Моральное и физическое истощение берут свое - тяжело головастику 100 дней грести лапками (или что там у них)", - подчеркивают сотрудники.

Напоследок они попросили вернуть Эдика обратно в семью, а также подчеркнули, что чувство юмора помогает в трудные времена.

"Помните, что водоканал 24/7 контролирует воду, которую подаем в сеть города - за 111 лет существования предприятия головастиков в водопроводной воде не было зафиксировано ни разу, честное слово", - отмечают в водоканале.

Головастик Эдик. Винницкий водоканал удивил сеть заявлением о тайных существах в трубах

Водоканал в Виннице придумал персонажа, чтобы рассказать о чистоте их воды (фото: facebook.com/vinvodokanal)

Реакция сети

  • "Боже, ви чудові! Копіюю текст як кейс геніальної комунікації. І підписуюся на вас! А ви - давайте на мене - ок?"
  • "Я вимагатиму другу серію пригод Едіка".
  • "Ви прекрасні! Побачила ваш допис на сторінці знайомої, яка взагалі у Канаді живе. Оце так охоплення у Вінницяоблводоканалу".
  • "Це найпрекрасніша комунікація, яку я бачила за останній рік".
  • "Це було правильне рішення - підписатися на вашу сторінку. А то й не знала б нічого про Едіка, про якого зараз пів фейсбуку почне теревеніти".
  • "Ми дуже надіємось, якщо не дай Боже Едік, ти попадеш в полон тої сусідки, то не здаси хіміко-біологічні розробки водоканалу. Тримайся, друже, ми віримо в тебе".
  • "У тої сусідчиної знайомої, певно, вода найчистіша, бо змалку чула, що жаби воду очищують. Я б пишалася, якби Едік в мене з крана вигулькнув".

Ранее мы рассказывали о том, что магазин цветов в Ирпене разместил возмутительную рекламу.

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