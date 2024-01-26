Головастик Эдик. Винницкий водоканал удивил сеть заявлением о тайных существах в трубах
Клиентка Винницкого водоканала пожаловалась, что увидела в трубах головастика. В компании пошутили над этим случаем и представили целую историю.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Винницкого областного водоканала в Facebook.
"Сегодня в одной из винницких групп женщина написала, что ей сказала знакомая, а знакомой сказала соседка, видевшая в воде из-под крана на Подолье… головастика! Здесь мы, друзья, и должны поделиться с вами уже не тайной информацией", - пишут в компании.
По их словам, головастика зовут Эдик, и он является "универсальной разработкой лучших мировых лабораторий с целью исследования состояния водопроводных труб".
"Эдик прошел конкурсный отбор среди других головастиков, доказал свою моральную и физическую устойчивость, показал лучшие результаты в тактической подготовке по преодолению 10-километрового расстояния, сдал экзамен по доскональному знанию водопроводных труб и путем голосования был избран единственным претендентом на выполнение сложной и опасной задачи", - в шутку продолжили в водоканале.
История набирает обороты в момент, когда вымышленного персонажа Эдика заметили.
"Путешествие вокруг водоканала" Эдик должен был совершить за 100 дней, и героически преодолевал препятствия на своем пути, пока не ошибся адресом и не выплыл случайно у той соседки. Моральное и физическое истощение берут свое - тяжело головастику 100 дней грести лапками (или что там у них)", - подчеркивают сотрудники.
Напоследок они попросили вернуть Эдика обратно в семью, а также подчеркнули, что чувство юмора помогает в трудные времена.
"Помните, что водоканал 24/7 контролирует воду, которую подаем в сеть города - за 111 лет существования предприятия головастиков в водопроводной воде не было зафиксировано ни разу, честное слово", - отмечают в водоканале.
Водоканал в Виннице придумал персонажа, чтобы рассказать о чистоте их воды (фото: facebook.com/vinvodokanal)
Реакция сети
- "Боже, ви чудові! Копіюю текст як кейс геніальної комунікації. І підписуюся на вас! А ви - давайте на мене - ок?"
- "Я вимагатиму другу серію пригод Едіка".
- "Ви прекрасні! Побачила ваш допис на сторінці знайомої, яка взагалі у Канаді живе. Оце так охоплення у Вінницяоблводоканалу".
- "Це найпрекрасніша комунікація, яку я бачила за останній рік".
- "Це було правильне рішення - підписатися на вашу сторінку. А то й не знала б нічого про Едіка, про якого зараз пів фейсбуку почне теревеніти".
- "Ми дуже надіємось, якщо не дай Боже Едік, ти попадеш в полон тої сусідки, то не здаси хіміко-біологічні розробки водоканалу. Тримайся, друже, ми віримо в тебе".
- "У тої сусідчиної знайомої, певно, вода найчистіша, бо змалку чула, що жаби воду очищують. Я б пишалася, якби Едік в мене з крана вигулькнув".
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