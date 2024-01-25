В Киевской области установили новые камеры фиксации нарушений, но водители возмущены: в чем причина

В нескольких городах Киевской области были установлены новые камеры фиксации нарушений на дорогах. Однако водители возмущаются и просят их заменить.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram -канале "Це Ірпінь, Гриша" рассказывает, что не так с новыми камерами фиксации.

Камеры фиксации слепят водителей

На видео, снятом местными жителями, показано яркое мерцание. Это и есть рабочее состояние камеры. Водители жалуются, что камеры мешают движению автомобиля и сбивают водителя.

"Очень слепят водителей, особенно в дождливую погоду, когда капли дополнительно отражают свет", - пишут местные жители.

В сети также появлялись видео мерцания камер прямо перед пешеходным переходом. Яркий свет слепят водителя.

Реакция местных властей

Депутат Романовского округа Антон Головенко отметил, что камеры установлены по программе безопасного города.

"Камеры дорогие, для предотвращения преступлений в громаде и Киевской области вообще. Установлена определенная сетка этих камер. Вспышку не заберут. Просьба относиться с пониманием и учитывать это так же, как мы, водители, учитываем все другие факторы на дороге. Это для безопасности жителей нашей громады", - написал Антон Головенко.

Он также добавил, что новые камеры могут распознавать лица и номера автомобиля.

Скриншот

В Украине установили еще 50 камер

С 1 января дополнительные камеры автофиксации заработали по следующим направлениям:

Борисполь

ул. Броварская, 1-А, направление прибора ул. Глебова

ул. Киевский шлях, 2-Б, направление прибора ул. Много

Кривой Рог

просп. 200-летия Кривого Рога, 14, направление прибора ул. Виноградная

просп. 200-летия Кривого Рога, 14 (напротив), направление прибора ул. Содружества

Николаев

просп. Героев Украины, 9-Т, направление прибора пров. Парковый

просп. Героев Украины, 55, направление прибора пер. Киевский

ул. Большая Морская, 13, направление прибора Одесское шоссе

просп. Центральный, 96, направление прибора ул. Садовая

просп. Богоявленский, 42-А, направление прибора ул. Прибужская

просп. Богоявленский, 55/2, направление прибора ул. Виноградное

Кроме того, в Николаеве возобновляют работу комплексов:

просп. Героев Украины, 9-Т, направление прибора ул. Пушкинская

просп. Героев Украины, 20, направление прибора Киевское шоссе

просп. Центральный, 160, направление прибора Херсонское шоссе

просп. Богоявленский, 125, направление прибора ул. Старопрочность

просп. Богоявленский, 140, направление прибора ул. 295-й Стрелковой Дивизии

Николаевская область

на 294 км+260 автодороги М-05, направление направления прибора с. Мазурное

Полтава

ул. Европейская, 108, направление прибора ул. Раисы Кириченко

ул. Решетиловская, 32, направление прибора по направлению ул. Героев-пожарных (восстанавливает работу)

Полтавская область

на 30 км+459 автодороги М-22, направление направления прибора г. Полтава

Чернигов

ул. Ивана Мазепы, 58, направление прибора ул. Музыкальная

ул. Ивана Мазепы, 55, направление прибора просп. Победы

просп. Мира, 192, направление прибора ул. Спасателей

ул. Жабинского, 2-Б (напротив), направление прибора ул. Староделовский

ул. Казацкая, 22 (напротив), направление прибора ул. Инструментальный

Черниговская область

на 113 км+864 автодороги М-01, направление направления прибора г. Киев

Винницкая область

на 417 км+815 автодороги М-30, направление прибора с. Чаульское

на 294 км+567 автодороги М-21, направление прибора г. Житомир (восстанавливает работу)

на 294 км+619 автодороги М-21, направление прибора г. Винница (восстанавливает работу)

Волынская область

на 97 км+990 автодороги Н-22, направление прибора ул. Листья

Житомирская область

на 190 км+150 автодороги М-21, направление прибора г. Бердичев

на 247 км+134 автодороги М-06, направление прибора г. Киев

Закарпатская область

на 226 км+887 автодороги Н-13, направление прибора г. Ужгород

Ивано-Франковская область

на 322 км+566 автодороги Н-09, направление прибора ул. Богдана Хмельницкого

на 120 км+854 автодороги Н-10, направление прибора г. Ивано-Франковск

на 124 км+050 автодороги Н-10, направление прибора с. Отения

на 66 км+610 автодороги Н-10, направление прибора с. Пило

Киев

просп. Броварской/ст. м. Левобережная, направление прибора ст. м. Левобережная (восстанавливает работу)

Киевская область

на 28 км+342 автодороги М-01, направление прибора г. Киев

на 28 км+342 автодороги М-01, направление прибора г. Чернигов

на 35 км+352 автодороги М-05, направление прибора с. Большая Солтановка (восстанавливает работу)

на 28 км+450 автодороги М-05, направление прибора с. Вита-Почтовая (восстанавливает работу)

на 46 км+050 автодороги М-06, направление прибора с. Калиновка (восстанавливает работу)

Львов

ул. Стрыйская, 35, направление прибора ул. Ивана Чмолы (восстанавливает работу)

Львовская область:

на 66 км+283 автодороги М-09, направление прибора с. Ясиновка (восстанавливает работу)

на 447 км+803 автодороги М-06, направление прибора г. Броды (восстанавливает работу)

на 3 км+064 автодороги Н-17, направление прибора г. Луцк (восстанавливает работу)

на 4 км+898 автодороги Н-17, направление прибора г. Луцк (восстанавливает работу)

Одесская область