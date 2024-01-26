Пуголовок Едік. Вінницький водоканал здивував мережу заявою про таємних істот у трубах

Клієнтка Вінницького водоканалу поскаржилася, що побачила в трубах пуголовка. У компанії пожартували над цим випадком і представили цілу історію.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Вінницького обласного водоканалу у Facebook .

"Сьогодні в одній з вінницьких груп жінка написала, що їй сказала знайома, а знайомій сказала сусідка, що бачила у воді з-під крана на Поділлі… пуголовка! Отут ми, друзі, й мусимо поділитися з вами вже не таємною інформацією", - пишуть у компанії.

За їхніми словами, пуголовка звати Едік, і він є "універсальною розробкою кращих світових лабораторій з метою дослідження стану водопровідних труб".

"Едік пройшов конкурсний відбір серед інших пуголовків, довів свою моральну та фізичну стійкість, показав найкращі результати в тактичній підготовці з подолання 10-кілометрової відстані, склав іспит з досконалого знання водопровідних труб і шляхом голосування був обраний єдиним претендентом на виконання складного й небезпечного завдання", - жартома продовжили у водоканалі.

Історія набирає обертів у момент, коли вигаданого персонажа Едіка помітили.

"Подорож навколо водоканалу" Едік мав здійснити за 100 днів, і героїчно долав перешкоди на своєму шляху, аж допоки помилився адресою й не виплив випадково у тієї сусідки. Моральне й фізичне виснаження беруть своє - важко пуголовку 100 днів гребти лапками (чи що там у них)", - наголошують співробітники.

Наостанок вони попросили повернути Едіка назад у сім'ю, а також наголосили, що почуття гумору допомагає в скрутні часи.

"Пам'ятайте, що водоканал 24/7 контролює воду, яку подаємо у мережу міста - за 111 років існування підприємства пуголовків у водопровідній воді не було зафіксовано жодного разу, чесне слово", - зазначають у водоканалі.

Водоканал у Вінниці вигадав персонажа, щоб розповісти про чистоту їхньої води (фото: facebook.com/vinvodokanal)

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