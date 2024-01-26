Пуголовок Едік. Вінницький водоканал здивував мережу заявою про таємних істот у трубах
Клієнтка Вінницького водоканалу поскаржилася, що побачила в трубах пуголовка. У компанії пожартували над цим випадком і представили цілу історію.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Вінницького обласного водоканалу у Facebook.
"Сьогодні в одній з вінницьких груп жінка написала, що їй сказала знайома, а знайомій сказала сусідка, що бачила у воді з-під крана на Поділлі… пуголовка! Отут ми, друзі, й мусимо поділитися з вами вже не таємною інформацією", - пишуть у компанії.
За їхніми словами, пуголовка звати Едік, і він є "універсальною розробкою кращих світових лабораторій з метою дослідження стану водопровідних труб".
"Едік пройшов конкурсний відбір серед інших пуголовків, довів свою моральну та фізичну стійкість, показав найкращі результати в тактичній підготовці з подолання 10-кілометрової відстані, склав іспит з досконалого знання водопровідних труб і шляхом голосування був обраний єдиним претендентом на виконання складного й небезпечного завдання", - жартома продовжили у водоканалі.
Історія набирає обертів у момент, коли вигаданого персонажа Едіка помітили.
"Подорож навколо водоканалу" Едік мав здійснити за 100 днів, і героїчно долав перешкоди на своєму шляху, аж допоки помилився адресою й не виплив випадково у тієї сусідки. Моральне й фізичне виснаження беруть своє - важко пуголовку 100 днів гребти лапками (чи що там у них)", - наголошують співробітники.
Наостанок вони попросили повернути Едіка назад у сім'ю, а також наголосили, що почуття гумору допомагає в скрутні часи.
"Пам'ятайте, що водоканал 24/7 контролює воду, яку подаємо у мережу міста - за 111 років існування підприємства пуголовків у водопровідній воді не було зафіксовано жодного разу, чесне слово", - зазначають у водоканалі.
Водоканал у Вінниці вигадав персонажа, щоб розповісти про чистоту їхньої води (фото: facebook.com/vinvodokanal)
Реакція мережі
- "Боже, ви чудові! Копіюю текст як кейс геніальної комунікації. І підписуюся на вас! А ви - давайте на мене - ок?"
- "Я вимагатиму другу серію пригод Едіка".
- "Ви прекрасні! Побачила ваш допис на сторінці знайомої, яка взагалі у Канаді живе. Оце так охоплення у Вінницяоблводоканалу".
- "Це найпрекрасніша комунікація, яку я бачила за останній рік".
- "Це було правильне рішення - підписатися на вашу сторінку. А то й не знала б нічого про Едіка, про якого зараз пів фейсбуку почне теревеніти".
- "Ми дуже надіємось, якщо не дай Боже Едік, ти попадеш в полон тої сусідки, то не здаси хіміко-біологічні розробки водоканалу. Тримайся, друже, ми віримо в тебе".
- "У тої сусідчиної знайомої, певно, вода найчистіша, бо змалку чула, що жаби воду очищують. Я б пишалася, якби Едік в мене з крана вигулькнув".
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