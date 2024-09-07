Как на самом деле Пугачева вела себя в Киеве с украинскими актерами: "Ее побаивались все"

Певица Алла Пугачева в прошлом не раз бывала в Украине. Когда-то она снималась в мюзикле "За двумя зайцами", ради этого она прилетала в Киев. И сейчас актриса Татьяна Шелига, тоже игравшая в этой ленте, рассказала, как вела себя певица и чем она ей запомнилась.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом артистка высказалась в интервью OBOZ.UA.

"О совместной работе с Пугачевой хочу сказать одно: она с уважением относилась абсолютно ко всем членам коллектива", - заявила Шелига.

По словам артистки, Пугачева говорила, чтобы ей подсказывали, ведь она не актриса, а певица. На съемках ей действительно подсказывали и даже делали замечания.

И певица, как утверждает Шелига, прислушивалась к советам. А когда-то она приехала на площадку с температурой. Это поразило актрису.

Пугачева в мюзикле "За двумя зайцами" (скриншот)

"Время от времени приседала на стульчик, отдыхала и снова в кадр. А потом поехала еще на деловую встречу. Я не знаю, смогла бы так, а она сказала, что ее ждут люди, не может отказать", - вспомнила Шелига.

Впрочем, на съемках Пугачевой все равно относились с осторожностью. Шелига даже видела, как певица выражала недовольство. Но, уверяет она, это было не капризами.

"Конечно, ее побаивались все, начиная с администраторов, заканчивая продюсерами. Однако я лишь несколько раз за все съемочные дни видела ее недовольной, и все претензии - это было по делу, не звездные прихоти. С ней было комфортно работать, она вела себя тихо, работала наравне со всеми", - отметила Шелига.

Пугачева на съемках в 2004 году (скриншот)

Кроме этого, актриса высказалась относительно позиции Пугачевой и ее избранника Максима Галкина. По мнению Шелиги, звездные супруги понимают, что творит РФ.

"Что я думаю о Пугачеве и Галкине? Что они нормальные люди. Понимают, что Россия - агрессор, что РФ убивает людей. То, что произошло на днях в Полтаве, это очень страшно. А во Львове? Разве нормальные люди могут такое поддерживать?" - резюмировала она.