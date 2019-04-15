Астролог розповів про неприємності в житті Пугачової (фото: колаж РБК-Україна)

Аллі Пугачовій пророкують проблеми в особистому житті

Аллу Пугачову можуть очікувати серйозні неприємності в житті. Про проблеми, які, найімовірніше, будуть чекати виконавицю в особистому житті, розповів астролог Влад Росс.

15 квітня співачці виповнилося 70 років. Новий рік життя Примадонни, за словами експерта, принесе їй безліч проблем в подружніх відносинах, які не зможуть вирішитися.

Фахівець склав невтішний прогноз для Пугачової, заявивши, що співачці загрожують проблеми з її чоловіком Максимом Галкіним, які можуть призвести до розлучення. Крім того, артистку можуть чекати несподівані спори та поділ майна.

Астролог розповів про неприємності в житті Пугачової (фото: facebook.com/ZhurnalLiza)

"Одним словом, Аллу Борисівну будуть чекати складні ситуації в сім'ї. Сатурн і Плутон "квадратом" бити її Марс і Венеру, що буде означати проблеми в любовних справах, шлюбі, подружніх стосунках", - зазначив Росс.

Що стосується здоров'я, то за словами Росса, у Пугачової все буде стабільно. "Здоров'я і самопочуття будуть не дуже якими, але всі виникаючі проблеми Алла Борисівна зможе легко вирішувати. Хронічні захворювання у найближчий рік точно будуть нагадувати про себе", - підсумував він.

Нагадаємо, що Алла Пугачова розкрила інтимну таємницю Філіпа Кіркорова.

Нагадаємо, що Пугачова втратила дитину від Кіркорова. У 49 років у Примадонни стався викидень. У той час вона була одружена з Кіркоровим і багато років намагалася завагітніти.

Раніше повідомлялося про те, що Аллі Пугачовій напередодні 70-річчя зробили операцію, щоб вирішити проблему з голосом. У співачки були проблеми зі стравоходом, який також пов'язаний з діафрагмою. А це викликало проблеми з її голосом.