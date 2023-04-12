Угрозы не исчезли. Киевлян просят присоединиться к богослужениям на Пасху онлайн
В связи с возможностью массированной атаки России по Украине на Пасху, жителей Киева попросили по возможности посмотреть богослужение онлайн - по ТВ или через YouTube или Facebook.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
По его словам, если все же решите пойти в храм - не забывайте заботиться о безопасности и избегайте больших скоплений людей.
"В стране продолжается война. Угрозы не исчезли. Поэтому помните о сигналах воздушной тревоги. При объявлении опасности - направляйтесь в ближайшее укрытие", - подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.
Как сообщалось, по словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне могут попытаться нанести массированный удар на Пасху, в связи с чем необходимо быть готовыми в любое время.
Напомним, в этом году в Украине не будут отменять комендантский час на Пасху. Детальнее о ситуации с ограничениями в регионах - читайте в материале РБК-Украина.
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