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В ПЦУ рассказали, можно ли освящать алкоголь. А что по кагору?

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Пятница 14 апреля 2023 10:39
В ПЦУ рассказали, можно ли освящать алкоголь. А что по кагору? Фото: Можно ли освящать в церкви алкоголь на Пасху (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Приближается праздник Пасхи и многие верующие собираются в корзинке освящать продукты, в том числе алкоголь. Но можно ли это делать, вопреки сложившейся традиции людей?

На этот вопрос ответил протоиерей Полтавской епархии ПЦУ города Кременчуга Анатолий Кулиш, пишет ТСН.

Можно ли освящать алкоголь в церкви на Пасху?

По словам священника, нести освящать в церковь можно паску, яйца, ветчину или колбасу. Брать в корзинку алкогольные напитки строго запрещается.

Отметим, что для десертного вина кагор - исключений нет!

"Кагор" или какие-либо другие спиртные напитки в пасхальную корзину не кладут. Вообще! В корзину кладем паску, яйца, мясные продукты, сыр, соль, хрен", - отметил Анатолий Кулиш.

Не готовьте на праздник множество блюд, будьте скромными, не в этом смысл Пасхи.

"Я в этом году советую не тратиться чрезмерно на корзины, их украшение и на приготовление блюд для праздничного стола. В период войны надо быть сдержанными, решение принимать взвешенно. А, поскольку, суть Пасхи вовсе не в корзине, а в Воскресшем Спасителе, то средства лучше перечислить в поддержку ВСУ через те фонды, которым люди доверяют", - сказал протиерей Анатолий.

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