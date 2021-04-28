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Чистий четвер 29 квітня: що суворо заборонено робити в цей день

Новость на русском → Середа 28 квітня 2021 18:00
Чистий четвер 29 квітня: що суворо заборонено робити в цей день Колаж РБК-Україна: Чистий четвер 2021
Автор: Світлана Мащенко

Чистий четвер є одним з найважливіших днів Страсного тижня. Головною традицією цього дня є очищення душі і тіла. Згідно з Біблією, в цей день Ісус зібрав своїх учнів на Таємній вечері, де омив їм ноги, показавши любов і смирення. Під час вечері було також встановлено Таїнство Євхаристії - Святого Причастя. Спаситель провів напутню бесіду і попрощався з апостолами - в цю ж ніч він був заарештований і розп'ятий на наступний день.

Що можна і не можна робити у Великий четвер, важливі обряди, традиції і прикмети - читайте далі в нашому матеріалі.

Що суворо заборонено робити в Чистий четвер

  • Не можна влаштовувати гучні пишні застілля і вживати алкоголь.
  • Не можна порушувати правила Великого посту. Сьогодні дозволено вживати рослинну їжу з додаванням рослинної олії.
  • Не можна починати готувати великодні частування в неприбраному будинку. Знімати пробу з пасок теж заборонено.
  • Забороняється позичати гроші і роздавати свої речі - так можна віддати щастя і достаток своєї сім'ї.
  • Не можна допускати погані думки, лаятися, лихословити.

Головні традиції та обряди свята

Найважливіші традиції 29 квітня пов'язані з водою, яка символізує тілесне і духовне очищення. Вмитися потрібно рано вранці ще до сходу сонця, читаючи при цьому молитву. Такий обряд - вірили в народі - принесе здоров'я і красу на цілий рік. 29 квітня сонце зійде о 05:36, відповідно вмитися потрібно до цього часу.

У цей день прийнято було закінчувати прибирання в будинку, мити вікна. А коли з цим закінчували, приймалися за приготування великодніх частувань. У брудному, неприбраному будинку, пекти паски і фарбувати яйця - не можна.

Цікавою традицією є умивання "зі срібла". Киньте в воду будь-який виріб з цього металу, а потім вмийтеся нею.

Не тільки вода в цей день має цілющу силу, але і сіль. Після традиційного купання кожен член сім'ї кидав в горщик жменю солі - вона вважалася цілющою і була оберегом цілий рік. А щоб надати солі велику силу - її святили в храмі.

У будинку в цей день можна виявити давно загублену річ, а прибиранням привернути судженого. Залиште в кожній з кімнат по символічній речі для майбутнього коханого, а також візьміть пару нового взуття і поставте носкми в напрямку будинку.

Важливі прикмети Чистого четверга

  • Якщо в будинку в цей день брудно - цілий рік в ньому будуть сварки і скандали.
  • Залишете брудний посуд або замочену білизну на ніч - до проблем і неприємностей.
  • Брудну воду після прибирання краще вилити за межами двору, щоб позбавити житло від негативної енергетики.
  • Яка погода в Чистий четвер, така буде і на Вознесіння Господнє (28 травня).
  • Якщо немає морозу, то залишок весни і літо будуть теплими.
  • А якщо пішов дощ в цей день - холоди протримаються до самого літа.

Раніше ми писали про найважливіші традиції Страсного тижня 2021, який розпочався 26 квітня і закінчиться в ніч з 1 на 2 травня.

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Свято 28 квітня: головні заборони і прикмети цього дня, хто іменинник
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