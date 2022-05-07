Ми сподіваємося на диво: командир Сергій Волина з Азовсталі просить про евакуацію військових

Один з керівників оборони Маріуполя, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волина написав пост, в якому закликав про евакуацію з "Азовсталь" військових.

Просто мої думки

Що я відчуваю? Неначе я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, де ми - військові, боремося за життя, використовуємо кожен шанс для порятунку, а весь світ просто спостерігає цікавий сюжет!

Такі сюжети використовують у фільмах і серіалах. Різниця лише в тому, що це не фільм, а ми – не вигадані персонажі! Це реальне життя! Біль, страждання, голод, муки, сльози, страх, смерть – все справжнє!

Що мене дивує? Цинізм! Людський цинізм не має меж! Є загальноприйняті правила, вони однакові для всіх, завірені купою законів, підписів і печатками, але вони не діють! Тоді навіщо вони потрібні?

На що я сподіваюся? На диво! На те, що вищі сили (в широкому розумінні цього слова) знайдуть рішення для нашого порятунку! І це пекельне реаліті-шоу закінчиться…

Вищі сили, ми чекаємо результату ваших дій ... час йде, а час - це наші життя!

Морська піхота - вірні назавжди! Слава Україні!

P. S. Білі прапори, для евакуації цивільних використовуються вже вчетверте, під час кожної евакуації. Ціна останньої евакуації - троє вбитих і шестеро поранених військових.

Маріупольський гарнізон зробив все можливе для порятунку мирного населення. Просимо всіх докласти максимум зусиль для евакуації військових.

Фото: Сергій Волина (facebook.com/serjvlk)