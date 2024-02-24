Пташка из "Азовстали" растрогала обращением к погибшему на войне любимому (фото)

Птичка обратилась к погибшему любимому

Так, в своих соцсетях Екатерина показала его фото и поздравила павшего воина с днем рождения.

"Обнимая телефон с этой единственной твоей фотографией на экране блокировки я засыпала каждую ночь, истекая кровью и прощаясь с жизнью, в Мариуполе, который истекал кровью не меньше моего тела и сердца", - написала Полищук.

Любимый Екатерины Полищук (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

"Ненавидела всех, кто говорил: молодая же еще, найдешь другого. Ненавижу до сих пор. Сравниваю всех с тобой и убегаю. Ты лучший. Ты со мной. Ты - это я", - продолжила она.

Защитница "Азовстали" назвала погибшего любимого "самым прекрасным мужчиной в моей жизни и этом бессмысленном мире".

"Единственный смысл, кроме борьбы. Спасибо, что дал возможность попрощаться. Спасибо, что помогал и давал все, о чем просила. Спасибо, что освободил и спас. Спасибо, что ты был, есть и будешь самым нежным теплом и надежной опорой, верой и силой. Ты сделал меня мной. Я люблю тебя. По-настоящему", - добавила Екатерина.

Напомним, парамадекиня потеряла на войне двух близких людей. На передовой погибли ее друг Виталий и ее любимый Ярослав.

В интервью Рамине Эсхакзай она рассказывала, что Виталий умер у нее на руках.