"Тільки не сьогодні": Юркеш, который служит в ВСУ, довел до мурашек и слез новой песней

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, почему эту композицию следует послушать прямо сейчас.

Что известно о песне "Тільки не сьогодні"

За последние два года Yurcash выпустил несколько песен, посвященных происходящим ныне на украинской земле событиям.

Свежая композиция, которую без преувеличения можно назвать "молитвой", стала очередной рефлексией на происходящее вокруг.

"Это переполненная чаша моих внутренних эмоций и переживаний, которые накапливались в течение этой полномасштабной войны. Ты - "мущина", отец, воин и будто должен быть сильным, но терять своих побратимов, которые для тебя стали роднее родных - непомерное бремя. А ты не можешь ничего сделать... Потому что это война и ты должен делать свое дело. Тогда ты умоляешь Бога: спаси и сохрани их...", - комментирует Юрченко.

Юрий Юрченко на концерте (фото: пресс-служба артиста)

Следует отметить, что после многих пребываний на фронте и уже привычных "прилетов" и сопутствующих миниконтузий певец потерял полноценный слух в одном из ушей.

Медики, к сожалению, так и не справились до конца с проблемой... Так что Юрию пришлось ради продолжения профессиональной деятельности заказать специальные наушники, которые дают возможность адекватно работать на сцене.

Юрий Юрченко в рядах ВСУ (фото: пресс-служба артиста)

Эта беда стала одной из причин, почему Юрченко, обычно сам продюсирующий свои песни, решил отдать продюсинг треку в руки и уши продюсеру Виталию Климову, известному благодаря работам с такими группами, как Табула Раса, Океан Эльзы, LETAY и Аленой Винницкой.

В работе над записью приняли участие также известные украинские музыканты, среди которых Милош Елич, а также детский хор "Дзвіночок".

Юрий Юрченко находит время на творчество во время службы (фото: пресс-служба артиста)

Где сейчас Юрий Юрченко

Фронтмен Yurcash с самого начала полномасштабного вторжения стал добровольцем 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатська січ" имени Олега Куцина, функционирующего в составе ВСУ с 2014 года.

Не отказавшись совсем от своей артистической деятельности, он наоборот направил ее на достижение общей цели: Юра и часто на "передке" возвышает дух побратимов своей музыкой, и волонтерит, собирая донаты, и доставляет нужные грузы своему подразделению.

Юрий Юрченко в рядах ВСУ (фото: пресс-служба артиста)

Впрочем, еще с 2014 года певец прекратил любую деятельность на территории России и сотрудничество с их звездами, хотя и получал предложения.

"Признаюсь, у меня было много приглашений также и из России. Я не согласился ни на одно из них. И не потому, что крутой пацан, а потому, что просто не смог бы петь во время войны", - сказал Юрий в одном из интервью.

При этом с 14 года артист регулярно ездил на Донбасс, где поддерживал боевой дух украинских защитников.

В том, что Украина победит в войне с Россией, Юркеш не сомневается ни на минуту.

"Единственный результат - только победа. Окончательная, бескомпромиссная капитуляция Москвы. Другого не воспримут ни общество, ни военные", - уверен артист.

Юрий Юрченко в рядах ВСУ (фото: пресс-служба артиста)