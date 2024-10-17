"Пишу от имени тысяч военных". Что известно о бойце ВСУ и поэте Павле Вышебабе

Военный и поэт Павел Вышебаба в этом году будет читать Всеукраинский радиодиктант национального единства, который состоится 25 октября.

Что известно о Павле Вышебабе

Павел Вышебаба сначала стал известен как активист и зоозащитник, который выступал против "мехового" бизнеса в Украине. Сейчас его знают как военного и поэта, который борется за все украинское и в окопе, и в культурной сфере. Именно ему принадлежит уже культовая фраза "Если Бог и есть, он носит форму моего поколения". По версии Forbes Ukraine, Вышебаба входит в топ-5 самых популярных военных Украины.

Павел родился в Краматорске в 1986 году, в Киев переехал в 2012 году после окончания Мариупольского государственного университета, где учился на журналиста.

Во время Революции Достоинства он активно участвовал в протестах, работал в пресс-центре Штаба национального сопротивления. В уличных боях получил травму, из-за чего ослеп на левый глаз. После Майдана начал работать в пресс-службе Кабинета министров Украины, где занимался международной коммуникацией и связями между министерствами, а затем коммуникациями Верховной Рады.

В 2014 году Павел перешел в общении на украинский язык, причиной такого решения стала оккупация родного Краматорска россиянами в начале АТО.

"В день оккупации Краматорска Гиркиным и его ватагой они говорили, "мы же на одном языке говорим". И меня как отрезало, хотя я долгие годы отстаивал мнение, что украинский патриот может быть русскоязычным. Но в тот момент, когда оккупировали мой родной город, я подумал, зачем патриоту русский язык, если у нас есть свой?" – так рассказывал Павел о своем решении о переходе на украинский.

По словам Павла, ему понадобилось три месяца, чтобы начать думать на украинском. Он даже решил перевести стихи, которые с 10 лет писал на русском, но поскольку ему не понравился "результат", то оставил их неизменными. С того времени он творит на украинском, признается, что "писать стало значительно легче, потому что это язык его рода — родной язык".

Павел Вышебаба (фото: facebook.com/vyshebaba)

Более 10 лет назад Павел стал вегетарианцем, а потом – веганом. В 2016 году он открыл первое в Украине веганское кафе "One Planet", в этом же году основал музыкальный оркестр "One Planet Orchestra", где стал вокалистом. Группа исполняет авторскую музыку на стихи Павла Вышебабы.

За годы деятельности "One Planet Orchestra" выпустил три альбома – "Мы все" (2017 год) и "Именно то время!" (2018 год), "Моя война" (2022 год).

Также в 2016 году Павел стал соучредителем общественной организации "Единая планета", которая выступает за прекращение эксплуатации животных, борется за запрет меховых ферм, противодействует вымиранию видов.

Вышебаба принимал участие в разработке законопроекта о запрете мехового производства в Украине № 10019, который так и не был принят. Также он стал автором петиции в ВР о запрете производства меха в Украине, тогда она набрала 27 тыс. подписей – рекордное количество на то время.

"Мне никогда не импонировала идея помогать локально. Я не стремился просто накормить 10 собак и получить грамоту за отзывчивость. Нет, я хотел создать систему. Целую систему помощи тем, кто не может позаботиться о себе", – рассказывал Павел.

Павел стал соорганизатором более 40 зоозащитных акций (фото из открытых источников)

В 2019 году Павел боролся против строительства норковой фермы на Волыни, а также еще троих во Львовской области. В результате ему с другими активистами удалось остановить проект строительства. Также он стал соорганизатором более 40 антимеховых акций в разных городах Украины.

Его зоозащитная деятельность вылилась и в творчество – в 2021 году он выступил сорежиссером документального фильма "Норкоттрафик: правда о мехвых фермах в Украине".

Как Павел стал военным

После начала полномасштабного вторжения Павел решил встать на защиту Украины. Сам он говорит, что его война началась еще в 2014 году с оккупации Краматорска, но тогда в армию его не принимали из-за травмы глаза.

"24 февраля, когда Россия напала на нас, у меня не возникло никаких сомнений о том, где я должен быть. Бороться с несправедливостью с 2017-го года было моей работой. Поэтому я просто добавил себе еще одну обязанность", – рассказывал о своем решении Павел.

Павел Вышебаба пошел служить в 2022 году (фото: facebook.com/vyshebaba)

Мужчина вступил в ряды 68-й отдельной егерской бригады, с 2022 года он является командиром отделения полевого узла связи. В его обязанности входят периодические выезды на позиции для обеспечения связи.

"В начале я забегал в блиндаж каждый раз, как слышал что-то похожее на "выход" снаряда. Тогда я еще не понимал, что и к чему. Прятался, ведь было страшно, я не понимал, что будет после этого "свиста". Потом привык", – признается военный.

Даже на передовой Павел не оставил зооволонтерство – он с активистами организовал доставку корма для животных в населенные пункты Донбасса, которые уничтоженные россиянами.

Павел продолжает помогать животным, даже находясь на фронте (фото: instagram.com/vyshebaba)

Павел в многочисленных интервью рассказывает, что для победы еще предстоит много работать.

"Нашей победой вижу выход на границы 1991 года, но с первого дня победы мы должны будем готовиться к новой войне с Россией, потому что мы лишили врага величия – такое не забывается, они будут стремиться к мести", – говорит Вышебаба.

Павел с побратимами прошел бои на Донецком направлении (фото: instagram.com/vyshebaba)

Также добавим, что находясь на фронте, Павел сообщил своих подписчиков о том, что развелся в 2022-м году, но о причинах такого решения не рассказал.

О творчестве во время войны

На фронте Павел начал активно писать стихи и уже в конце 2022 года вышел его первый сборник "Тільки не пиши мені про війну", в который вошли 43 стихотворения. Первый тираж составил более 15 тысяч – это рекордное количество экземпляров для сборника стихов в Украине.

"В блиндаже писать стихи легко. Ведь каждый новый день – это уже причина для стиха. Я пишу о каждом из нас, кто вместе со мной. И пишу для каждого читателя. Здесь я понял, что так могу писать от имени тысяч военных. Мы проживаем одинаковые эмоции, нас беспокоят одинаковые волнения", – делится Павел.

В феврале 2023 года вышел дополненный сборник, книга 14 недель книга входила в ТОП-20 самых популярных в крупнейшей сети книжных магазинов Е. Его стихи "Доньці" и рассказы "Марсіани" вошли в школьную программу.

Павел собирает деньги на бригаду чтением стихов (фото: facebook.com/vyshebaba)

В 2023 году Павел в творческом благотворительном туре по 15 городам Украины собрал 4,3 млн грн на 68-ю бригаду. К концертам также присоединились Любко Дереш, Дарья Лисич, Екатерина Полищук, Василий Байдак и другие. Осенью 2024 года Павел устроил благотворительный тур по Европе, где собрал более 1,7 млн грн, которые также передал своей бригаде.

Сейчас Павел готовится к радиодиктанту национального единства, он прочтет текст Оксаны Забужко.

"Тут важно общий ритуал, который мы придумали в своей стране, притом в такой момент, когда действительно растет количество людей, которые переходят на украинский язык... и когда в этом году Забужко написала текст, то есть гражданский и военный будут читать, это действительно Диктант национального единства в наши дни", – рассказал Вышебаба.

Павел с дочерью (фото: instagram.com/vyshebaba)