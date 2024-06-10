Любовь "соло". Как часто мужчины и женщины себя удовлетворяют самостоятельно

Мастурбация - это способ удовлетворить себя самостоятельно и снять напряжение. И хотя большинство мужчин и женщин этим занимается, тема мастурбации считается табу. Как говорят исследователи, все еще существует гендерная разница, когда речь идет о самоудовлетворении. И этот процесс даже приносит пользу здоровью.

Как часто мужчины и женщины мастурбируют и как это влияет на здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на отчет аналитиков Amorelie, предоставленный Fit for run.

Как часто удовлетворяют себя мужчины и женщины

Отчет аналитиков о сексе показывает, что мужчины в среднем мастурбируют 10,3 дня в месяц. У женщин эта цифра несколько скромнее - представительницы прекрасного пола удовлетворяют себя в среднем 4,8 дня в месяц.

Почему такой большой разрыв? Аналитики объясняют это тем, что для женщин сольный секс часто стигматизирует, что может привести к стыду. Отсутствие полового образования и осведомленности также играет свою роль. Почти 22% женщин признались, что никогда не мастурбируют. Среди мужчин таковых всего 11%.

Какое влияние на здоровье оказывает мастурбация

Мастурбация доставляет не только удовольствие, но и помогает уменьшить стресс и улучшить общее самочувствие. Сольный секс позволяет человеку исследовать собственное тело и выяснять индивидуальные предпочтения.

Секс соло также улучшает осознание тела и укрепляет уверенность в себе. А еще мастурбация улучшает сон, потому что помогает снять сильный стресс и расслабиться. А именно сильный стресс часто становится причиной проблем со сном.

Удовольствие соло положительно влияет на весь организм, потому что во время этого процесса выделяются гормоны счастья. А еще это может способствовать любви к себе. Согласно нескольким исследованиям и опросам было обнаружено, что многие люди быстрее засыпают после мастурбации.

Мастурбация также является практически естественным болеутоляющим средством и помогает снизить уровень гормона стресса адреналина.

После климакса выделяется гормон пролактин, вызывающий у многих людей чувство сильной усталости. Исследования показали, что оргазм может помочь вам забыть страхи и тревоги. Это можно использовать, чтобы остановить компульсивные размышления и спирали мыслей, которые мешают вам уснуть.