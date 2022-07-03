Жінки з такою особливістю зовнішності - найсамотніші

Це парадоксально, але правда - краса може бути прокляттям. Психологи підтверджують, що вродливі жінки найчастіше страждають від самотності.

Чому так відбувається - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Як пише Le Figaro, бути гарною дівчиною (або красивим хлопцем) є соціальною перевагою, але ускладнює пошук спорідненої душі.

Скільки б ми не говорили про те, що зовнішність неважлива, придивіться до знайомих пар, або до тих, кого просто зустрічаєте на вулиці. Звісно, бувають винятки, але найчастіше - "к расиве з красивим, середнє з середнім, менш красиве з менш красивим".

Наука підтверджує факт вибору за зовнішністю

У 2008 році американські та голландські психологи, які вивчали подружні пари, виявили, що переважна більшість подружжя вважають своїх партнерів красивими, із середнім рейтингом 8/10 і три чверті оцінок вище 7/10.

Науковці кажуть, що ми несвідомо встановлюємо діапазон краси, в якому шукаємо свого партнера: не менш красивого, ніж ми самі, але й не надто красивого.

Прокляття краси

Ми рідко наважуємося спробувати спокусити прекрасніше себе, а точніше, з огляду на те, "як ми про себе думаємо" (одні недооцінюють себе, інші переоцінюють).

Наслідком є ​​те, що чим красивіш ою є жінка, тим менш красивими вона вважає інших, що зменшує діапазон можливого вибору.

Не все так сумно

Науковці кажуть, що існує багато інших критеріїв, які беруть участь у формуванні пари, і фізичний потяг не є остаточним в любовній сумісності.