Чому чоловіки й жінки зраджують, і як на це вплинула війна: психолог розкрила карти

Зрада у під час війни на жаль стає більш поширеним явищем у нашому суспільстві. Для багатьох жінок навіть думка про зраду настільки нестерпна, що вони навмисне уникають близьких відносин, щоб не страждати згодом. Довіру та теплоту у стосунках у разі, якщо один з партнерів зрадив, доведеться вибудовувати заново.

За статистикою більшість чоловіків та жінок зраджували своєму партнеру. Зараз війна вносить свої корективи у всі сфери життя, відтак деякі пари розлучені кілометрами, а інші знаходяться одне з одним більше часу, ніж раніше. Як ці фактори впливають на вірність та зради?

Хто винен та чи варто пробачати?

Загалом світовий показник невірності такий: 75% чоловіків та 68% жінок у шлюбі хоча б раз зраджували своїм половинкам. Цікаво, що лише 5% людей вважають, що їхній партнер зраджував або збирається це зробити у майбутньому.

Іншими словами - виходить, що якщо у вашому житті вам ніхто ніколи не зраджував - пам’ятайте, що ви погано поінформовані або ще не настав час.

"Не секрет, що величезний страх змушує як жінок, так і чоловіків витрачати дорогоцінні ресурси на попередження невірності. Зрада трапляється не просто так - це своєрідний дзвіночок, щоб подивитися, що не так у стосунках, де відбулася "помилка". Якщо у парі немає довіри, щоб відверто поговорити про свої бажання та фантазії, партнер може піти шукати це на стороні", - переконана психолог Альона Щербань.

Причини невірності

Існують дані науковців про те, що люди, які себе поважають, взагалі не уявляють, що їх партнер може їм зраджувати, а тим паче - піти від них.

Вони справедливо розраховують лише на чесні стосунки та цілковиту відвертість у всьому. Такі пари часто дуже міцні, але бувають випадки, коли в них один з партнерів роками навіть не здогадується про паралельне життя іншого.

За словами психолога, головна причина зради - порушення емоційної близькості пари, і як наслідок - виникнення незбалансованих відносин, часті конфлікти в сім'ї, що призводять до накопичення образи та негативних почуттів.

Причина таких конфліктів - невміння чути, слухати, помічати, доносити свої думки, ділитися своїми почуттями та взагалі про це говорити.

"Важливо не боятися зради, а вміти побачити зрадників та брехунів, вміти відрізняти їх від інших людей, коли ви вже закохані. Зробити це буває непросто, тому треба уважно спостерігати на початку відносин. Людина, яка бреше по життю у дріб’язкових моментах - обіцяла, не зробила, сказала одне, виявилося інше… Цілком здатна на зраду у коханні та у шлюбі", - каже психолог.

Альона Щербань (instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Також важливо з перших днів стосунків вміти відстоювати свої особистісні кордони.

"Часто я чую про порушення психологічних кордонів, коли чоловік цілковито присвоює собі жінку. Починає щось їй забороняти або вирішувати на що вона має право, а на що - ні. Це призводить до того, що у неї згодом виникає бажання створити свій світ - окремий від партнера", - переконана експерт.

Війна змінила причини зради

Під час війни на передній план вийшли інші причини - це надто близький та важкий побут або тривала розлука.

"Не дарма побут називають головним убивцею шлюбу. Уникнути "розбірок" та сварок, відповісти на всі проблемні питання потрібно на сімейній раді, детально проговоривши всі моменти", - розповідає Альона Щербань.

Ще однією причиною для зради може бути відсутність спільних планів.

"Практика планування спільного майбутнього чудово зміцнює стосунки. Особливо у воєнний час, коли все навколо здається крихким і досить туманним. До того ж це просто обов’язкова справа для тих, хто знаходиться далеко один від одного. У майбутньому партнер має бачити вас поруч з собою", - переконана психолог.

Як пережити зраду

Важливо дивитися на зраду з обох боків, розуміти причини та наслідки.

"Не всі можуть пережити зраду самостійно. Статистика говорить, що лише 35% жінкам вдається зберегти сім'ю і себе в цьому шлюбі. Близько 30% подають на безапеляційне розлучення і доводять його до кінця. Найменш емоційні особи, їх 25%, переживають ситуацію самостійно, всередині себе, але при цьому залишаються у шлюбі, ніби нічого й не сталося.

Проте назвати їхнє сімейне життя щасливим у майбутньому не доводиться, зради скоріш за все повторяться, і часто-густо подібні відносини все ж будуть приречені на провал", - говорить сімейний психолог.

На якому б рівні не була емоційна зрілість жінки, зрада назавжди залишає рубці та шрами. З точки зору психології - зрада схожа на перелом ноги або руки. Коли зрада розкривається, це не криза, а шанс нарешті побачити реальність без ілюзій і побачити, що у стосунках є проблемні питання.